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19:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Вирус волнуется раз

Эксперты пока не сходятся во мнениях относительно начала второй волны.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:04 MSK, 22.06
Инфицировано592 280+7 600
9.06
8595
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8404
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Скончалось8 206+95
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9.0622.06
Инфицировано8 999 645+164 550
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Скончалось469 074+3 790
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Выздоровело4 462 698+73 304
9.06
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22.06
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Источник: Агентство «Москва»

После появления новых случаев заражения коронавирусом в странах, где заболеваемость пошла было на спад, многие заговорили о начале второй волны. Но не во всех случаях эксперты готовы назвать рост случаев заболеваний второй волной. По мнению многих из них, мир все еще не выбрался из первой, а отдельные, и даже сильные, вспышки заболеваемости будут продолжаться еще какое-то время.

Чтобы говорить о начале второй волны, необходимо завершение первой, то есть стабильное сокращение случаев заражения вплоть до самого низкого уровня, а затем новый резкий рост заболеваемости. И если со спадом все более или менее понятно, то по поводу того, что считать новым резким ростом, началась ли уже вторая волна, и будет ли она вообще, эксперты пока не пришли к единому мнению.

В Германии после пика заболеваемости в конце апреля и начале мая и последовавшего затем устойчивого спада случаев заражения COVID-19 вновь наблюдается рост числа заболевших. Однако за этим ростом стоят отдельные вспышки. К примеру, в земле Северный Рейн—Вестфалия более чем у 1300 работников мясоперерабатывающего предприятия в городе Гютерсло был выявлен коронавирус. В результате земельные власти отправили на карантин все 7 тыс. работников предприятия вместе с членами их семей. Кроме того, несколько менее крупных вспышек было выявлено в домах престарелых, больницах, центрах для беженцев в разных районах страны.

Однако, по данным берлинского института имени Роберта Коха, занимающегося изучением инфекционных заболеваний, в последние дни именно из-за этих отдельных вспышек резко возрос индекс репродукции коронавируса. Так, если в минувшую пятницу он составлял 1,06 (это означает, что 100 зараженных могут заразить еще 106 человек), то в субботу он вырос до 1,79, а в воскресенье уже до 2,88. Как отмечают эксперты, для постепенного взятия заболевания под контроль индекс не должен превышать 1.

В Израиле Национальный центр информации и знаний о коронавирусе, созданный при поддержке Министерства здравоохранения, объявил, что в стране уже началась вторая волна. В подтверждение центр приводит следующие цифры: в период с 15 по 21 мая среднее число новых заражений в день составляло 16, а на прошлой неделе — 200. В минувшую субботу диагноз был поставлен 294 людям. Специалисты центра уверены, что речь идет именно о второй волне, хотя она тоже образуется множественными вспышками в разных районах страны, в частности, в домах престарелых и в больницах. По их прогнозам, при сохранении нынешних темпов в стране уже через месяц будет по 1000 новых случаев заражения в сутки.

Однако, как сообщает The Jerusalem Post, председатель израильской Ассоциации врачей общественного здравоохранения профессор эпидемиологии Хагай Левин считает, что доклад центра «не профессионален» и «не серьезен» хотя бы потому, что в числе его сотрудников нет эпидемиологов или экспертов в области здравоохранения. Он также отметил, что доклад не опирается на факты, указал на ряд цифр, значительно расходящихся с данными Министерства здравоохранения страны, и призвал не впадать в панику.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не стал дожидаться, пока эксперты придут к единому мнению, и сообщил, что правительство намерено «резко ужесточить» ограничительные меры на фоне роста заболеваемости.

Так, могут ввести новые штрафы за нарушение карантина, более жестко контролировать его соблюдение, а спецслужбы Израиля могут вновь получить право вести цифровое слежение за заболевшими гражданами, которое в начале пандемии подверглось общественной критике и было отменено.

В Южной Корее больше, чем где-либо, эксперты в области здравоохранения уверены, что вторая волна уже началась. По словам главы Центров по контролю и профилактике заболеваний, первая волна завершилась в апреле, затем заболеваемость значительно упала, и при наличии отдельных вспышек бывали дни, когда не выявляли ни одного нового случая заболевания. Однако с конца мая по настоящее время наблюдается не резкий, но устойчивый рост: число заболеваний в сутки иногда достигает 48−69. В связи с этим в отдельных городах вновь вводятся запреты на массовые скопления людей. Мэрия Сеула предупредила, что готова вновь обязать жителей соблюдать социальную дистанцию, если число случаев заболевания в столице будет превышать 30 более трех дней подряд.

В Иране рост заболеваемости показывает два пика — в конце марта и начале июня. Максимальное число новых случаев заражения в апреле было 3186, 4 июня — 3574, а в промежутке — в начале мая — меньше 1000. Однако, как считают иранские власти, причина нынешнего роста не в реальном увеличении числа заболевших, а в том, что стали делать больше тестов и выявлять коронавирус у тех, кто болеет со слабыми симптомами или бессимптомно.

Схожей точки зрения придерживается и президент США Дональд Трамп, который уверен, что за продолжающимся ростом случаев заболевания в стране стоят именно тесты.

«Если столько тестировать, то, естественно, будет выявляться больше случаев, — заявил господин Трамп, выступая перед избирателями в Оклахоме.— Я уже сказал им: “Давайте помедленнее с этими тестами”. А то все тестируют и тестируют».

Но американские эксперты тоже пока не видят второй волны: общая заболеваемость не спадает, но нового пика нет. Просто в каких-то местах число заражений падает, а в других, напротив, возрастает. «Вирус распространяется по США и поражает разные места с разной интенсивностью в разное время», — пояснил агентству AP генеральный директор Robert Wood Johnson Foundation Ричард Бессер, который в 2009 году в период пандемии гриппа возглавлял американские Центры по контролю и профилактике заболеваний. По мнению другого эксперта по гриппу, Арнольда Монто из университета Мичигана, нынешнюю ситуацию в США можно было бы назвать «продолжающимся распространением вируса с отдельными обострениями». И в целом американские эксперты отмечают, что понятие второй волны субъективно, каждый толкует его по-своему. И уж тем более, учитывая новизну COVID-19 и недостаточную его изученность, вряд ли пока можно с уверенностью прогнозировать эту вторую волну, например, в конце лета, осенью или следующей зимой.

Но многие эксперты в мире согласны, что расслабляться в любом случае не стоит. Тем более что в истории мира есть печальный опыт, когда вторая волна оказывается гораздо сильнее, чем первая, как это было с пандемией «испанки» в 1918—1919 годах. А бывает еще и третья волна.

Алена Миклашевская

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