19:38 (мск), источник: Коммерсантъ
Вирус волнуется раз
Эксперты пока не сходятся во мнениях относительно начала второй волны.
После появления новых случаев заражения коронавирусом в странах, где заболеваемость пошла было на спад, многие заговорили о начале второй волны. Но не во всех случаях эксперты готовы назвать рост случаев заболеваний второй волной. По мнению многих из них, мир все еще не выбрался из первой, а отдельные, и даже сильные, вспышки заболеваемости будут продолжаться еще
Чтобы говорить о начале второй волны, необходимо завершение первой, то есть стабильное сокращение случаев заражения вплоть до самого низкого уровня, а затем новый резкий рост заболеваемости. И если со спадом все более или менее понятно, то по поводу того, что считать новым резким ростом, началась ли уже вторая волна, и будет ли она вообще, эксперты пока не пришли к единому мнению.
В Германии после пика заболеваемости в конце апреля и начале мая и последовавшего затем устойчивого спада случаев заражения COVID-19 вновь наблюдается рост числа заболевших. Однако за этим ростом стоят отдельные вспышки. К примеру, в земле Северный Рейн—Вестфалия более чем у 1300 работников мясоперерабатывающего предприятия в городе Гютерсло был выявлен коронавирус. В результате земельные власти отправили на карантин все 7 тыс. работников предприятия вместе с членами их семей. Кроме того, несколько менее крупных вспышек было выявлено в домах престарелых, больницах, центрах для беженцев в разных районах страны.
Однако, по данным берлинского института имени Роберта Коха, занимающегося изучением инфекционных заболеваний, в последние дни именно
В Израиле Национальный центр информации и знаний о коронавирусе, созданный при поддержке Министерства здравоохранения, объявил, что в стране уже началась вторая волна. В подтверждение центр приводит следующие цифры: в период с 15 по 21 мая среднее число новых заражений в день составляло 16, а на прошлой неделе — 200. В минувшую субботу диагноз был поставлен 294 людям. Специалисты центра уверены, что речь идет именно о второй волне, хотя она тоже образуется множественными вспышками в разных районах страны, в частности, в домах престарелых и в больницах. По их прогнозам, при сохранении нынешних темпов в стране уже через месяц будет по 1000 новых случаев заражения в сутки.
Однако, как сообщает The Jerusalem Post, председатель израильской Ассоциации врачей общественного здравоохранения профессор эпидемиологии Хагай Левин считает, что доклад центра «не профессионален» и «не серьезен» хотя бы потому, что в числе его сотрудников нет эпидемиологов или экспертов в области здравоохранения. Он также отметил, что доклад не опирается на факты, указал на ряд цифр, значительно расходящихся с данными Министерства здравоохранения страны, и призвал не впадать в панику.
Между тем
Так, могут ввести новые штрафы за нарушение карантина, более жестко контролировать его соблюдение, а спецслужбы Израиля могут вновь получить право вести цифровое слежение за заболевшими гражданами, которое в начале пандемии подверглось общественной критике и было отменено.
В Южной Корее больше, чем
В Иране рост заболеваемости показывает два пика — в конце марта и начале июня. Максимальное число новых случаев заражения в апреле было 3186, 4 июня — 3574, а в промежутке — в начале мая — меньше 1000. Однако, как считают иранские власти, причина нынешнего роста не в реальном увеличении числа заболевших, а в том, что стали делать больше тестов и выявлять коронавирус у тех, кто болеет со слабыми симптомами или бессимптомно.
Схожей точки зрения придерживается и президент США Дональд Трамп, который уверен, что за продолжающимся ростом случаев заболевания в стране стоят именно тесты.
«Если столько тестировать, то, естественно, будет выявляться больше случаев, — заявил господин Трамп, выступая перед избирателями в Оклахоме.— Я уже сказал им: “Давайте помедленнее с этими тестами”. А то все тестируют и тестируют».
Но американские эксперты тоже пока не видят второй волны: общая заболеваемость не спадает, но нового пика нет. Просто в
Но многие эксперты в мире согласны, что расслабляться в любом случае не стоит. Тем более что в истории мира есть печальный опыт, когда вторая волна оказывается гораздо сильнее, чем первая, как это было с пандемией «испанки» в 1918—1919 годах. А бывает еще и третья волна.
Алена Миклашевская