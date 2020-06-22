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20:03 (мск), источник: ТАСС Наука

Тяжелую форму коронавирусной инфекции связали с повышенным риском аритмии

ТАСС, 22 июня. Люди, которые попадают в реанимацию с тяжелыми формами COVID-19, примерно в десять раз чаще страдают от аритмии и связанных с ней нарушений в работе сердца, чем больные с легкой или умеренной формами коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли ученые, статью которых опубликовал научный журнал Heart Rhythm.

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Источник: РИА "Новости"

«Для защиты пациентов важно понимать, как COVID-19 затрагивает разные органы. Наши наблюдения показывают, что некардиологические проблемы, такие как системные воспаления и распространение по другим частям тела, влияют на вероятность остановки сердца и развития аритмии больше, чем прямое повреждение сердечной ткани вирусом», — рассказал один из авторов исследования, доцент Пенсильванского университета (США) Раджат Део.

Практически с первых дней после начала вспышки коронавирусной инфекции ученые знают, что SARS-CoV-2 поражает клетки не только в легких, но и в других тканях тела, в том числе внутри слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца, а также некоторых других органов.
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Подобная особенность вируса, как предполагают сейчас ученые, может объяснять, почему многие заболевшие COVID-19 страдают не только от нарушений в работе органов дыхания, но и теряют обоняние, а также испытывают проблемы с пищеварением и сбои в работе кровеносной системы.

Коронавирус и сердце

Део и его коллеги открыли еще одно кардиологическое проявление коронавирусной инфекции. Они проследили за изменениями в состоянии здоровья примерно семи сотен пациентов, которые попали в университетскую клинику с диагнозом COVID-19 между началом марта и серединой мая. Часть из них страдала от легких и средних форм инфекции, а других медики перевели в реанимационное отделение.

Авторы статьи проанализировали истории их болезней и выявили необычную тенденцию — пациенты с самыми тяжелыми формами COVID-19 гораздо чаще остальных пациентов страдали от аритмии и остановок сердца.

Сопоставив все побочные факторы, Дао и его команда пришли к выводу, что при попадании в реанимацию вероятность того, что у пациентов появятся проблемы с сердцем, повышалась примерно в десять раз.
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В общей сложности в больнице университета с зараженными коронавирусом пациентами произошло 53 приступа аритмии разных форм, а также девять остановок сердца. При этом ни у одного из больных с COVID-19 легкой или средней формы тяжести сердце не останавливалось.

Ученые не нашли серьезных различий в состоянии самой сердечной ткани у больных из той и другой группы. Это может говорить о том, что проблемы с сердцем были связаны не с проникновением SARS-CoV-2 в его мышечные клетки, а с тем, как вирус влияет на работу иммунитета.

Пока ученые не знают, насколько постоянны подобные изменения в работе кровеносной системы. Как надеются Дао и его коллеги, последующие наблюдения и эксперименты с различными препаратами, в том числе антикоагулянтами, помогут понять, как можно защитить пациентов от долгосрочных последствий заражения коронавирусом.

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