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13:32 (мск), источник: RTVi

Без масок и дистанции: французы по всей стране массово отметили День музыки

По всей Франции прошли массовые гуляния в честь Дня музыки — несмотря на продолжающуюся пандемию, люди собирались без учета социальной дистанции и без масок. RTVI рассказывает и показывает, как отметили праздник, совсем позабыв о коронавирусе.

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День музыки (или Праздник музыки, Fête de la Musique) проходит во Франции 21 июня уже почти 40 лет, а в последнее время в фестивале участвовали до 130 разных стран, включая Россию и США. Его основная идея — популяризировать музыку среди людей и дать возможность любителям выступать на одной сцене с профессионалами. Обычно концерты проходят под открытым небом.

В 2020 году, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, власти не стали отменять традиционный фестиваль. Накануне в Министерстве культуры предупредили, что концерты в помещениях проводить можно только в соответствии с ограничениями, а на уличных выступлениях в одном месте должно быть не больше десяти человек. На следующий после Дня музыки день было запланировано очередное смягчение карантинных мер.

Впрочем, в сам день фестиваля на улицы французских городов, позабыв о правилах социальной дистанции, средствах защиты и карантине, вышли тысячи людей.

Наиболее заметные толпы были в Париже, где вечером начались столкновения полиции с гуляющими. В столице люди собрались на набережной Сен-Мартен, на улицах де Паради и Архивов.

Правила социальной дистанции соблюдались на площадке Института арабского мира, где выступил министр культуры Франции Франк Риестер. «Замечательно, что финал карантина совпадает с датой праздника музыки. Музыка нас утешала, нам помогала, нас поддерживала, и если соблюдаются санитарные меры, то можно только приветствовать это желание петь, танцевать, праздновать», — сказал он со сцены собравшимся, которых запускали одновременно не больше 500 человек.

Не обошлось и без критики: например, главный врач парижской больницы Сальпетриер Жильбер Дерай выразил в твиттере опасения, что столпотворение может привести к новой вспышке заражений коронавирусом. «Я понимаю, что День музыки — это праздник свободы, но не могли бы мы этого избежать в этом году?» — задался вопросом он.

Кроме того, столкновения гуляющих с полицией произошли в Нанте — там помимо Дня музыки люди вышли на годовщину гибели Стива Канико, который без вести пропал на стычке с полицейскими на фестивале в 2019 году, после чего тело нашли в реке.

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