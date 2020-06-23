Без масок и дистанции: французы по всей стране массово отметили День музыки

Gestes barrières et distanciation physique de qualité sur le Quai de Valmy et au Parc Villemin#FeteDeLaMusique2020 pic.twitter.com/owfWcDiYfN— Antoine Llorca (@antoinellorca) June 21, 2020
День музыки (или Праздник музыки, Fête de la Musique) проходит во Франции 21 июня уже почти 40 лет, а в последнее время в фестивале участвовали до 130 разных стран, включая Россию и США. Его основная идея — популяризировать музыку среди людей и дать возможность любителям выступать на одной сцене с профессионалами. Обычно концерты проходят под открытым небом.
В 2020 году, несмотря на ограничения, введенные
Наиболее заметные толпы были в Париже, где вечером начались столкновения полиции с гуляющими. В столице люди собрались на набережной
Правила социальной дистанции соблюдались на площадке Института арабского мира, где выступил министр культуры Франции Франк Риестер. «Замечательно, что финал карантина совпадает с датой праздника музыки. Музыка нас утешала, нам помогала, нас поддерживала, и если соблюдаются санитарные меры, то можно только приветствовать это желание петь, танцевать, праздновать», — сказал он со сцены собравшимся, которых запускали одновременно не больше 500 человек.
Не обошлось и без критики: например, главный врач парижской больницы Сальпетриер Жильбер Дерай выразил в твиттере опасения, что столпотворение может привести к новой вспышке заражений коронавирусом. «Я понимаю, что День музыки — это праздник свободы, но не могли бы мы этого избежать в этом году?» — задался вопросом он.
Кроме того, столкновения гуляющих с полицией произошли в Нанте — там помимо Дня музыки люди вышли на годовщину гибели Стива Канико, который без вести пропал на стычке с полицейскими на фестивале в 2019 году, после чего тело нашли в реке.