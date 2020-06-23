Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 23 июняМеждународный Олимпийский день, первый патент на пишущую машинку, операция "Багратион" и другие памятные даты и события, которые произошли 23 июня в разные годы
Фоторепортажи
8Ситуация в Среднеуральском женском монастыре
28В Москве отменен режим самоизоляции
09:37 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Особенности национальной смертности

Мегаполисы разошлись в подходах к учету умерших от COVID-19.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:33 MSK, 23.06
Инфицировано592 280+7 600
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
9.0622.06
Скончалось8 206+95
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
9.0622.06
Выздоровело344 416+4 705
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
9.0622.06
Инфицировано9 098 855+144 163
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
9.0622.06
Скончалось472 172+3 797
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
9.0622.06
Выздоровело4 526 407+91 550
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
9.0622.06
Идёт загрузка
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Крупнейшие города мира по-разному учитывают умерших, которые при жизни были заражены коронавирусом, следует из отчета BCG. Большинство городов при классификации смертей ориентируются на результаты тестирования, некоторые учитывают еще и данные посмертного вскрытия, что, накладываясь на различия в охвате тестированием, дает показатели летальности, непригодные для международных сравнений. В перспективе же всем странам предстоит еще и пересмотр нынешних данных в силу особенностей учета демографических показателей в целом.

Несмотря на рекомендации ВОЗ, крупнейшие мегаполисы мира по-разному учитывают смертность своих жителей от коронавируса. Такие выводы можно сделать из исследования BCG «Москва и другие мегаполисы и страны в борьбе с эпидемией», в ходе которого оценивалась практика 16 крупнейших городов мира, включая Москву, Берлин, Нью-Йорк, Лондон, Мадрид, Стокгольм, Токио и Пекин, в части сбора данных о жертвах пандемии.

Напомним, с момента начала эпидемии коронавируса ВОЗ выпустила и уже несколько раз обновила свои рекомендации странам-членам по числу смертей, связанных напрямую или косвенно с коронавирусом (о том, как с ними работают в Москве, см. «Ъ» от 29 мая). Несмотря на это, как указывают эксперты консалтинговой фирмы, в последние месяцы города, в целом оставаясь в рамках этих рекомендаций, продемонстрировали различные подходы к протоколам подтверждения и регистрации смертей.

Например, большинство городов учитывают смерти от COVID-19, если он был основной или косвенной причиной смерти, но с подтверждением с помощью положительного результата ПЦР- теста. Напротив, ряд городов, в том числе Москва, Мадрид, Лондон, Нью-Йорк, также дополнительно считают смерти без подтвержденного ПЦР, но с клинической картиной COVID-19.

Также при расчетах города и страны различаются между собой и в подходах к тестированию (тестирование бессимптомных пациентов, например, или только пациентов в тяжелом состоянии), что непосредственно влияет на количество выявленных случаев и смертей от COVID-19. Особенно значимым это различие является для городов, где наличие положительного ПЦР-теста при жизни является ключевым обоснованием для постановки причины смерти как COVID-19.

Разными, по оценке BCG, оказались и подходы к учету и публикации данных о пострадавших от эпидемии. В целом в мире сложилось три ключевых подхода учета и представления летальных исходов от COVID-19.

В первом случае из умерших от COVID-19 как основной причины смерти формируют отдельную группу. Так из выборки BCG делают Москва, Сингапур, Лондон и Пекин. Во втором — случаи из первой группы представляют вместе со случаями, где есть COVID-19, но это не основная причина смерти. Смерти из-за явных внешних причин, например травм, при наличии подтвержденного COVID-19 в эту группу не входят.

Читайте также
Пандемия коронавируса. Что нужно знать

Таким образом данные формируют 13 городов из выборки BCG, то есть большинство. Наконец, восемь городов также оценивают смертность с учетом ежемесячных данных о числе умерших, что позволяет давать оценки сверхсмертности за время эпидемии. Что касается публикаций этих данных, то, по утверждению BCG, большинство городов публикуют данные по смертям среди всех пациентов и с основным, и с сопутствующим диагнозом COVID-19. Разбивку числа смертей по всем группам дает только Москва, отмечают аналитики.

Опираясь на данные BCG, можно предположить, что пока проводить полноценные международные сравнения эффективности различных городов в борьбе с коронавирусом невозможно.

Отметим, что сопоставления также осложняет и природа учета демографических показателей в целом, благодаря которой наиболее точные данные становятся доступны с отсрочкой в год.

Анастасия Мануйлова

Какие теории заговора возникают в связи с COVID-19
 Сенатор Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина
Болтон рассказал, в чем Путин лучше Трампа
Спрогнозирован новый кризис из-за коронавируса
Голикова назвала зарплату в 47 тысяч маленькой
Назван российский курорт, где самое теплое море
Данные соцопросов по голосованию по поправкам могут закрыть
Хабиб Нурмагомедов анонсировал защиту чемпионского титула UFC
Макрон заявил о «смерти мозга НАТО»
Gnezdo.ru
3 актера РФ, которые увели жен у лучших друзей
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Правда, красивый? А вот кого он выбрал в жены
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Как выглядит самый мощный в мире суперкомпьютер (фото) Он построен на ARM-архитектуре
Авто
Apple научит смартфоны открывать автомобили Первой моделью с поддержкой такой функции станет BMW 5 серии
Кино
Асмус попросила не считать «Текст» причиной развода с Харламовым Звездная пара объявила о расставании
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Вселенная индейцев -5 334
Лето в деревне-рай для ребенка 251
По странам,по эпохам. 181
Как помочь подруге 154
Леди
Валерия отпраздновала день рождения дочки с экс-женой Пригожина Шене исполнилось 27 лет.
Новости партнеров
Состояние Булановой ухудшилось
В машине Ефремова была эта девушка. Фамилия названа
Что находится в ядерном чемоданчике президента РФ. Запад так его боится
С какой скоростью ехал устроивший смертельное ДТП Ефремов
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь