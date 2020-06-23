09:37 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Особенности национальной смертности
Мегаполисы разошлись в подходах к учету умерших от COVID-19.
Крупнейшие города мира
Несмотря на рекомендации ВОЗ, крупнейшие мегаполисы мира
Напомним, с момента начала эпидемии коронавируса ВОЗ выпустила и уже несколько раз обновила свои рекомендации
Также при расчетах города и страны различаются между собой и в подходах к тестированию (тестирование бессимптомных пациентов, например, или только пациентов в тяжелом состоянии), что непосредственно влияет на количество выявленных случаев и смертей от COVID-19. Особенно значимым это различие является для городов, где наличие положительного
В первом случае из умерших от COVID-19 как основной причины смерти формируют отдельную группу. Так из выборки BCG делают Москва, Сингапур, Лондон и Пекин. Во втором — случаи из первой группы представляют вместе со случаями, где есть COVID-19, но это не основная причина смерти. Смерти
Таким образом данные формируют 13 городов из выборки BCG, то есть большинство. Наконец, восемь городов также оценивают смертность с учетом ежемесячных данных о числе умерших, что позволяет давать оценки сверхсмертности за время эпидемии. Что касается публикаций этих данных, то, по утверждению BCG, большинство городов публикуют данные по смертям среди всех пациентов и с основным, и с сопутствующим диагнозом COVID-19. Разбивку числа смертей по всем группам дает только Москва, отмечают аналитики.
Опираясь на данные BCG, можно предположить, что пока проводить полноценные международные сравнения эффективности различных городов в борьбе с коронавирусом невозможно.
Отметим, что сопоставления также осложняет и природа учета демографических показателей в целом, благодаря которой наиболее точные данные становятся доступны с отсрочкой в год.
Анастасия Мануйлова