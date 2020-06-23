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11:13 (мск), источник: Российская газета

В Минтруде разъяснили, оплатят ли работу 24 июня в двойном размере

Среда, 24 июня, в связи с проведением Парада Победы объявлен нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы.

Источник: AP 2020

«За этот день работник должен получить столько, сколько получил бы, если бы отработал этот день полностью (отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате)», — пояснили «Российской газете» в Минтруде.

Но если сотрудники организаций, которые в силу специфики работы (непрерывное производство, учреждения ЖКХ, медицинские учреждения) должны трудиться в официально установленный нерабочий день, то оплата им будет производится в обычном, а не в повышенном размере, так как нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням, уточнили в министерстве.

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А вот за работу 1 июля, в день голосования по поправкам в Конституцию, установлена повышенная оплата. Ранее Роструд пояснил, что работа в день всенародного голосования будет оплачиваться как выходной день. То есть россияне, работающие 1 июля, получат оплату за этот день в двойном размере. А для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снижается.

По нормам федерального законодательства, на оплату труда работников в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни. Оплата труда в праздничные дни, в соответствии с Трудовым кодексом, производится в повышенном размере, — отметили в Роструде.

Если работник, который трудился 1 июля, захочет получить не материальное вознаграждение, а дополнительный день отдыха, у него есть такое право. В этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

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