России предсказали снижение смертности от коронавируса

По его словам, в столице и Подмосковье смертность снизится в
«Москва была эпицентром, показатель зараженности на душу населения там был в несколько раз больше, чем в других регионах. Это одна из причин, почему в Москве будет самое значительное снижение смертности», — пояснил Тавадян.
Эксперт добавил, что значительную роль сыграло и то, что в столичном регионе более строго соблюдались меры социального дистанцирования.
Ранее
27 мая сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), методику по подсчету смертей от коронавируса. Учитываются теперь те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности могут произойти корректировки.