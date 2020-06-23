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07:12 (мск), источник: Lenta.Ru

России предсказали снижение смертности от коронавируса

Самое сильное снижение показателей ежедневных летальных исходов пациентов с подтвержденным коронавирусом будет наблюдаться в Москве. Такой прогноз дал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:33 MSK, 23.06
Инфицировано592 280+7 600
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
9.0622.06
Скончалось8 206+95
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
9.0622.06
Выздоровело344 416+4 705
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
9.0622.06
Инфицировано9 079 452+127 024
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
9.0622.06
Скончалось471 754+3 423
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
9.0622.06
Выздоровело4 513 310+78 682
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
9.0622.06
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Источник: Агентство «Москва»

По его словам, в столице и Подмосковье смертность снизится в два-три раза, а в остальных российских регионах — в 1,5−2 раза.

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«Москва была эпицентром, показатель зараженности на душу населения там был в несколько раз больше, чем в других регионах. Это одна из причин, почему в Москве будет самое значительное снижение смертности», — пояснил Тавадян.

Эксперт добавил, что значительную роль сыграло и то, что в столичном регионе более строго соблюдались меры социального дистанцирования.

Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что быстрое закрытие границы с Китаем и увеличение количества тестов на коронавирус стали причиной низкой смертности от инфекции в России. Кроме того, в январе и феврале правительство России готовилось к экстренным мерам по противостоянию инфекции. Медицинские учреждения также направляли силы на оказание помощи пациентам с выраженными признаками коронавируса, отметила Голикова.

27 мая сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), методику по подсчету смертей от коронавируса. Учитываются теперь те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности могут произойти корректировки.

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Коронавирус: что такое вторая волна, насколько опасной она будет и можно ли ее избежать?Пандемия коронавируса далека от завершения. Есть страны, где до сих пор высокий уровень заболевающих, а там, где вирус удалось взять под контроль, опасаются второй волны
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