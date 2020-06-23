Ученый назвал причину долгого угасания эпидемии COVID-19

Ссылаясь на данные опросов россиян, эксперт отметил, что 30% граждан скептически относятся к COVID-19.
«Скептики не носят маски и не соблюдают правил карантина и социальной дистанции. Как следствие скептичности эпидемия будет всегда иметь новые очаги заболевания. Это обеспечивает толстый и длинный хвост угасания эпидемии, то есть больше зараженных и больше смертей, чем это могло бы быть при условии соблюдения карантина до разработки вакцины», — уточнил Тавадян.
Он отметил, что еще долго будут выявляться новые случаи заболевания и плато может продлиться более двух месяцев, пока реальное число заболевших не достигнет критической массы, как в Москве, или не будет осуществлена всеобщая вакцинация.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.