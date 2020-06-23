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07:22 (мск), источник: Daily Storm

У четверти россиян нашлись больные COVID-19 знакомые или друзья

Столкнувшиеся с коронавирусом через болезнь близких уверены: ограничений во время самоизоляции должно было быть еще больше.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:33 MSK, 23.06
Инфицировано592 280+7 600
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
9.0622.06
Скончалось8 206+95
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
9.0622.06
Выздоровело344 416+4 705
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
9.0622.06
Инфицировано9 079 452+127 024
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
9.0622.06
Скончалось471 754+3 423
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
9.0622.06
Выздоровело4 513 310+78 682
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
9.0622.06
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Источник: Агентство «Москва»

С конца мая по середину июня в два раза увеличилось число людей, у которых коронавирусом заболел родственник или знакомый (28,19%). Об этом указывается в исследовании, проведенном дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). Количество опрошенных, у которых в домах или по соседству зафиксированы случаи заражения выросло за период с 26 мая по 16 июня с 4,7 до 8,1%. При этом столкнувшиеся с коронавирусом через болезнь близких уверены: ограничений во время самоизоляции должно было быть еще больше.

За период с 26 мая по 16 июня выросла и доля респондентов, у которых знакомые либо попали в больницу с подозрением на COVID-19 (9,8%), либо контактировали с заболевшими (13,3%). По мнению исследователей, такой рост связан не столько с распространением коронавируса, сколько с особенностью распространения информации от самих заболевших — человек часто рассказывает о перенесенном заболевании, уже после того как выздоровел.

Рост группы россиян, не верящих в опасность пандемии или считающих ее выдумкой заинтересованных лиц, за три недели продолжился, однако перестал быть стремительным, пишет РБК.

Если к 26 мая доля скептиков составляла 32,8%, то к 16 июня эта группа составила 33,6%. Для сравнения — с 20 апреля по 26 мая рост составил 8,6%. В ходе исследования также выяснилось, что респонденты, у которых есть знакомые заболевшие, тщательнее соблюдают меры профилактики и считают, что еще рано выходить из режима самоизоляции.
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Заместитель руководителя дирекции по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ Руслан Артамонов выразил мнение, что в настоящий момент у многих россиян «происходит переоценка рисков и приоритетов». «Безопасность жизни и здоровья выходит на первый план. Эти люди уже понимают необходимость самоизоляции, с какой целью она была введена, а зачастую, видя, как часто эти меры не соблюдаются, даже согласны, что мер самоизоляции должно было быть больше», — полагает Артамонов.

При наступлении второй волны COVID-19 больше половины респондентов (54,4%) будут соблюдать режим самоизоляции так же, как и в первый раз, а 4,5% россиян планируют делать это даже строже. Не будут в такой ситуации соблюдать режим самоизоляции по собственному желанию 14,2%, еще 8,4% собираются соблюдать только те правила, за нарушение которых будут давать штраф. Десятая часть (9,8%) россиян не сможет соблюдать режим в случае второй волны по разным причинам, в частности, из-за необходимости ходить на работу.

На вопрос, будет ли опрашиваемый делать прививку от коронавируса в случае появления российской вакцины, лишь 15,8% заявили о намерении привиться сразу.

Ждать иностранную вакцину хотят 4,4% респондентов, а еще 10,6% будут принимать решение о вакцинации в следующем году. Треть россиян (37,7%)подчеркнули, что не собираются делать прививку от COVID-19 никогда.

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Ранее ВШЭ провела опрос, по результатам которого выяснилось: почти четверть россиян (23,2%)считают коронавирус выдумкой, а 9,6% — что опасность COVID-19 значительно преувеличена. Среди этих людей 43% регулярно контактируют с родственниками, а 54% выходят на прогулки. Почти три четверти из сомневающихся в эпидемии — 74,22% — считают, что в режиме самоизоляции не было нужды. Кроме того, 25% опрошенных полагают, что настоящий пик эпидемии еще впереди.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что российские медики сделали все возможное и даже больше, чтобы спасти максимум людей от коронавируса. Глава государств назвал врачей героями. «Уверен, вы сделали все, что могли, и даже больше, показывая настоящие чудеса профессионализма. Главное — свели до минимума потери, это ваша заслуга!» — заключил Путин. Он добавил, что все доплаты за работу с коронавирусом будут выплачиваться также за июль и август. Согласно решению правительства, надбавки составляют для врачей 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала (фельдшеры, медсестры) — 50 тысяч, а для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей.

Путин на встрече с представителями отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями COVID-19, сообщил, что страна выходит из ситуации с пандемией COVID-19 с минимальными потерями, но проблем все еще достаточно. Государство сможет преодолеть все трудности, у российской экономики есть резервы и наработанные практики для повышения эффективности труда, подчеркнул глава государства.

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Справка
Коронавирус: что такое вторая волна, насколько опасной она будет и можно ли ее избежать?Пандемия коронавируса далека от завершения. Есть страны, где до сих пор высокий уровень заболевающих, а там, где вирус удалось взять под контроль, опасаются второй волны
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