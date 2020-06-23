07:22 (мск), источник: Daily Storm
У четверти россиян нашлись больные COVID-19 знакомые или друзья
Столкнувшиеся с коронавирусом через болезнь близких уверены: ограничений во время самоизоляции должно было быть еще больше.
С конца мая по середину июня в два раза увеличилось число людей, у которых коронавирусом заболел родственник или знакомый (28,19%). Об этом указывается в исследовании, проведенном дирекцией по
За период с 26 мая по 16 июня выросла и доля респондентов, у которых знакомые либо попали в больницу с подозрением на COVID-19 (9,8%), либо контактировали с заболевшими (13,3%). По мнению исследователей, такой рост связан не столько с распространением коронавируса, сколько с особенностью распространения информации от самих заболевших — человек часто рассказывает о перенесенном заболевании, уже после того как выздоровел.
Рост группы россиян, не верящих в опасность пандемии или считающих ее выдумкой заинтересованных лиц, за три недели продолжился, однако перестал быть стремительным, пишет РБК.
Заместитель руководителя дирекции по
При наступлении второй волны COVID-19 больше половины респондентов (54,4%) будут соблюдать режим самоизоляции так же, как и в первый раз, а 4,5% россиян планируют делать это даже строже. Не будут в такой ситуации соблюдать режим самоизоляции по собственному желанию 14,2%, еще 8,4% собираются соблюдать только те правила, за нарушение которых будут давать штраф. Десятая часть (9,8%) россиян не сможет соблюдать режим в случае второй волны по разным причинам, в частности,
Ждать иностранную вакцину хотят 4,4% респондентов, а еще 10,6% будут принимать решение о вакцинации в следующем году. Треть россиян (37,7%)подчеркнули, что не собираются делать прививку от COVID-19 никогда.
Ранее ВШЭ провела опрос, по результатам которого выяснилось: почти четверть россиян (23,2%)считают коронавирус выдумкой, а 9,6% — что опасность COVID-19 значительно преувеличена. Среди этих людей 43% регулярно контактируют с родственниками, а 54% выходят на прогулки. Почти три четверти из сомневающихся в эпидемии — 74,22% — считают, что в режиме самоизоляции не было нужды. Кроме того, 25% опрошенных полагают, что настоящий пик эпидемии еще впереди.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что российские медики сделали все возможное и даже больше, чтобы спасти максимум людей от коронавируса. Глава государств назвал врачей героями. «Уверен, вы сделали все, что могли, и даже больше, показывая настоящие чудеса профессионализма. Главное — свели до минимума потери, это ваша заслуга!» — заключил Путин. Он добавил, что все доплаты за работу с коронавирусом будут выплачиваться также за июль и август. Согласно решению правительства, надбавки составляют для врачей 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала (фельдшеры, медсестры) — 50 тысяч, а для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей.
Путин на встрече с представителями отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями COVID-19, сообщил, что страна выходит из ситуации с пандемией COVID-19 с минимальными потерями, но проблем все еще достаточно. Государство сможет преодолеть все трудности, у российской экономики есть резервы и наработанные практики для повышения эффективности труда, подчеркнул глава государства.