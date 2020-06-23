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10:24 (мск), источник: ТАСС

Французская корпорация Sanofi приступит к испытаниям вакцины от коронавируса в сентябре

ПАРИЖ, 23 июня. /ТАСС/. Французская фармакологическая корпорация Sanofi планирует начать клинические испытания вакцины от нового коронавируса в сентябре этого года и выпустить ее в продажу в первом полугодии 2021 года. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении корпорации.

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Источник: Агентство «Москва»

Sanofi заверяет, что вакцина будет «эффективной и надежной» и будет производиться в больших объемах.

Как отметил генеральный директор Sanofi Пол Хьюдсон, говоря о сильной конкуренции в сфере создания вакцины от коронавируса, возглавляемая им компания «действует медленнее, чем конкуренты, но в то же время располагает большими шансами добиться успеха, чем они».

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Речь идет о вакцине, разрабатываемой совместно с британской компанией GSK и основанной на технологии рекомбинации ДНК, которая уже применяется при создании антигриппозных вакцин.

В Sanofi уверены, что корпорация в случае успешного прохождения вакциной испытаний, сможет производить до 1 млрд доз в год.

Одновременно Sanofi ведет разработку и другой вакцины от коронавируса в сотрудничестве с биотехнологической компанией Translate Bio. Данная вакцина создается методом переноса фрагмента РНК, генетического кода вируса. По этой вакцине клинические испытания первой фазы запланированы на период до конца года. В случае их успеха компания надеется сертифицировать ее во втором полугодии 2021 года и производить в дальнейшем от 90 млн до 360 млн доз в год.

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