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50В Сети показали лучшие «зеленые» снимки
12:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети показали лучшие «зеленые» снимки (фото)

Зеленый — цвет жизни и надежды, напоминают организаторы конкурса.

50
фотографий
50
фотографий
50
фотографий

Фотография мальчика, срывающего цветы под дождем в Аккельпуре, победила в конкурсе #Green2020 от Agora, сообщает официальный сайт конкурса.

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Автор работы — фотограф Асаф-Уд-Даула из Бангладеш, известный в Сети как @photographerasaf. Он получит приз в тысячу долларов.

«Это был солнечный день, и я планировал пойти сделать несколько фото. Я заметил этого мальчика, срывающего цветы, а через несколько мгновений пошел дождь. У него была самая большая и чистая улыбка на лице, и, похоже, дождь его совсем не беспокоил», — рассказал автор снимка.

Agora также представила топ-50 работ финалистов, отобранных голосованием среди 17,7 тысяч фотографий, участвовавших в конкурсе на тему зеленого цвета. В список вошли снимки четырех российских фотографов: @borsch, @panvelvet, @kateomely и @artempikalov.

Анна Лысенко

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