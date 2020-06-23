Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ученые: генная инженерия открывает новые перспективы Биоинженеры создали генномодифицированных коров
Фоторепортажи
34Объявлены победители Sony World Photography Awards 2020
50В Сети выбрали самые красивые фото года
11:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Байкал начал мутнеть

Озеро Байкал начало стремительно терять прозрачность и мутнеть из-за массового вымирания губок, фильтрующих в нем воду. Об этом свидетельствуют результаты исследований иркутских ученых, сообщает РЕН ТВ.

Источник: CC0/mzphotos

По информации специалистов, если еще десять лет назад данное явление было зафиксировано в отдельных районах, то в настоящее время оно стало уже повсеместным. Не исключено, что уже в ближайшее время вода в озере станет мутной.

Особенно катастрофическое сокращение идет в заливе около поселка Листвянка. Там идет сокращение численности по сравнению с 2015 годом от 6 до 15 раз.
Ольга Майкова
Научный сотрудник Лимнологического института СО РАН
Читайте также
На полюсе холода в Якутии температура воздуха прогрелась до 38 градусов

Собеседница телеканала также уточнила, что ученые выявили некроз — частичное или полное отмирание тела губки. Исследователи пока не установили точные причины гибели микроорганизмов, однако отмечают, что «происходят какие-то изменения».

9 июня стало известно о том, что Байкал вошел в число наиболее популярных направлений внутреннего туризма после пандемии коронавируса. Отмечается, что цены на семидневные экскурсионные туры туда в среднем начинаются от 48,7 тысячи рублей для двоих туристов.

«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно туристический сезон откроется в России с 1 июля.

Читайте также
Виталий Рябцев: режим охраны Байкала резко ослабляют
Во время загрузки произошла ошибка.
11:50 (мск)© Ньюстюб
 Путин назвал четырех предателей времен Второй мировой
Басков удивил россиян фото до и после самоизоляции
За сутки в России выявлено 7425 случаев коронавируса
В Минтруде разъяснили, как оплатят работу 24 июня
Банки повышают комиссии. Что нужно знать клиентам
Назван российский курорт, где самое теплое море
Спрогнозирован новый кризис из-за коронавируса
Синоптик предупредил о сильной жаре в европейской части России
Gnezdo.ru
3 актера РФ, которые увели жен у лучших друзей
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Правда, красивый? А вот кого он выбрал в жены
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Самые удивительные фото. Это надо увидеть Вы вряд ли видели что-то подобное!
Авто
78-летний норвежец купил McLaren для ежедневных поездок И за год проехал несколько тысяч километров
Кино
Асмус попросила не считать «Текст» причиной развода с Харламовым Звездная пара объявила о расставании
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Как выглядит жена самого красивого турка в мире
Как супруги арабов ходят дома при муже. Фото
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Внук Юрия Гагарина подрос. Глянь, на кого похож
Леди
Валерия отпраздновала день рождения дочки с экс-женой Пригожина Шене исполнилось 27 лет.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь