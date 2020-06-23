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Фоторепортажи
7Оперный театр в Барселоне провел концерт для 2292 растений
50Показаны лучшие фото с высоты птичьего полета
13:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

В оперном театре Барселоны прошел концерт для 2292 комнатных растений

После выступления цветы подарили медикам.

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22 июня, спустя почти четыре месяца карантина, в Барселоне открылся известный оперный театр «Лисео». Свой первый концерт музыканты решили сыграть для необычных зрителей — вместо людей места в зрительном зале заняли 2292 комнатных растения, привезенных из различных питомников. Для них струнный квартет сыграл миниатюру Джакомо Пуччини «Хризантемы».

Идея уникального концерта принадлежит художнику Эуxенио Ампудиа, который таким образом предложил по-новому взглянуть на отношения человека и природы.
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После выступления растения в качестве подарка отправили медикам, оказавшимся на передовой в борьбе с коронавирусом.

Екатерина Гура

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