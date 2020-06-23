В оперном театре Барселоны прошел концерт для 2292 комнатных растений

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После выступления цветы подарили медикам.
22 июня, спустя почти четыре месяца карантина, в Барселоне открылся известный оперный театр «Лисео». Свой первый концерт музыканты решили сыграть для необычных зрителей — вместо людей места в зрительном зале заняли 2292 комнатных растения, привезенных из различных питомников. Для них струнный квартет сыграл миниатюру Джакомо Пуччини «Хризантемы».
После выступления растения в качестве подарка отправили медикам, оказавшимся на передовой в борьбе с коронавирусом.
Екатерина Гура