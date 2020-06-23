Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
В Сети показали лучшие «зеленые» снимки (фото)Зеленый - цвет жизни и надежды, напоминают организаторы конкурса
Фоторепортажи
7Оперный театр в Барселоне провел концерт для 2292 растений
50Показаны лучшие фото с высоты птичьего полета
13:59 (мск), источник: Интерфакс

Эксперты выяснили, что миллионы американцев рискуют остаться без доступа к воде в доме

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU — Миллионы граждан США рискуют лишиться доступа к воде и даже потерять свои дома из-за невозможности оплачивать счета за воду, которые значительно выросли за последнее десятилетие, сообщает газета The Guardian со ссылкой на собственное расследование.

Источник: AP 2020

Согласно исследованию экспертов издания, проведенному в 12 американских городах, счета за воду выросли в среднем на 80% с 2010 по 2018 год.

При этом, две трети жителей этих городов получают счета, которые они оказываются не в состоянии оплатить.

Наибольший рост цен на воду вырос за это время в Техасе, там за период с 2010 по 2018 год средний показатель увеличился на 154%. «Исследование показывает, что растущие счета не только ударяют по самым бедным, но также, все больше, по работающим американцам», — пишет издание.

Читайте также
А если Волга совсем пересохнет? Почему мелеют крупнейшие российские реки

Среди факторов, которые, по мнению исследователей, оказали влияние на рост цен, — изношенная инфраструктура водоснабжения, требующая затрат на ремонт, а также экологические проблемы, влияющие на загрязнение воды, и увеличение цен на энергоносители.

Как указывает The Guardian, федеральное финансирование в США систем водоснабжения упало на 77% с 1977 года, в результате местные власти вынуждены сами искать средства для обеспечения работы и исправности оборудования для водоснабжения.

Эксперты также отмечают, что в Соединенных Штатах существуют федеральные программы для жителей с низкими доходами, которые дают им льготы при оплате услуг за электроэнергию и телекоммуникации, но — не на водоснабжение.

 Mail.ru Group подала заявку на листинг на Мосбирже
В Роспотребнадзоре призвали россиян пересидеть майские праздники дома
Число выявленных случаев COVID-19 приблизилось к 600 тысячам
Путин выступит с обращением к россиянам
Скончался экс-сенатор и адвокат Евгений Тарло
Крупный российский туроператор объявил о закрытии из-за пандемии
В Шотландии продают готический особняк за 1,5 доллара (фото)
В Сети показали лучшие «зеленые» снимки (фото)
Ведущие российские легкоатлеты обратились к Путину
Gnezdo.ru
3 актера РФ, которые увели жен у лучших друзей
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Правда, красивый? А вот кого он выбрал в жены
Hi-Tech
Горит странная красная точка на iPhone — что это такое Ее можно заметить в темноте
Авто
Эксперты назовут лучшие автомобили России в прямом эфире Финал восьмого сезона национальной премии экспертов автобизнеса ТОП-5 АВТО проходит онлайн
Кино
Сериал с Ириной Пеговой и Децлом выйдет на СТС: фото со съемок Работа в ситкоме «Погнали» стала последней ролью Кирилла Толмацкого
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
В Москве мать оставила четверых детей в запертой квартире без еды Женщина уехала на дачу на несколько дней
Леди
Валерия отпраздновала день рождения дочки с экс-женой Пригожина Шене исполнилось 27 лет.
Новости партнеров
Президент России сделал важное заявление: война не должна повториться
"Это глубинное чувство"
России нужен только мир
Прогноз сработал. Президент рассказал о ситуации с COVID в России – жми
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь