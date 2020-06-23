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15:45 (мск), источник: Forbes

Исследователи рассказали о состоянии добровольцев после вакцины от коронавируса

После того как первым добровольцам в Москве ввели вакцину от коронавируса, у некоторых из них отмечалась головная боль и незначительное повышение температуры. Об этом сообщила пресс-служба Сеченовского университета.

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Источник: AP 2020

Первый этап испытаний вакцины в университете начался 18 июня. В этот день вакцину ввели 18 добровольцам.

«В первые часы у некоторых из них них наблюдались минимальные поствакцинальные реакции — незначительное повышение температуры, головная боль и т. п., которые в течение суток были самостоятельно купированы», — сказано в сообщении.

По словам главного исследователя, директора Центра клинического изучения лекарственных средств вуза Елены Смолярчук, реакция на вакцину была стандартной и характерной для других видов инъекций.

Сейчас все, кто участвовал в исследовании, чувствуют себя хорошо, уточнила Смолярчук. «Об эффективности вакцины будет судить разработчик препарата, который по окончании исследования проведет лабораторные иммунологические анализы и даст полноценный ответ», — подчеркнула эксперт.

Во вторник, 23 июня, вакцину получила вторая группа добровольцев из 20 человек. В сообщении уточняется, что все, на ком испытывают вакцину, живут в одноместных и двухместных палатах Научно-практического центра университета.

С ними постоянно общаются врачи-исследователи, а в случае необходимости им оказывают психологическую поддержку. Вернуться к своему привычному образу жизни добровольцы, среди которых есть мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 лет, смогут через 28 дней с момента вакцинации.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что при разработке вакцины от коронавируса специалисты центра используют подход, основанный на создании аденовирусных контейнеров для доставки нужного гена. Он рассчитывает, что в этом случае иммунитет к инфекции сохранится в течение минимум двух лет.

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