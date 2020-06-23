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14:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

На дне Марианского желоба нашли ртуть

Загрязнение ртутью достигло самой глубокой впадины в мире.

Дно Марианского желоба, самого глубокого места в океане, загрязнено ртутью, установили исследователи из Мичиганского университета в США.

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Ученые собрали образцы рыбы и ракообразных на глубине 7 и 10 километров в Марианской впадине возле Филиппин и в желобе Кермадек у Новой Зеландии, сообщает Newsweek.

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Оказалось, что организмы этих животных накопили значительное количество метилртути — соединения, еще более токсичного, чем ртуть. Нейротоксин образуется в результате метаболизма донных микроорганизмов при выбросе ртути в водоемы.

Большая часть ртути попадает в океаны из-за человеческой деятельности, такой как сжигание угля и нефти или добыча и производство металлов. Часть ртути оседает на поверхности земли, а часть попадает в атмосферу и после осадков оказывается в океане.

Исследование, представленное на научной конференции Goldschmidt Geochemistry, показало, что ртуть проникла даже в самые отдаленные уголки океана. По пищевой цепочке она будет передаваться от мелких морских организмов к крупным, а затем и к человеку.

Анна Лысенко

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