14:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
На дне Марианского желоба нашли ртуть
Загрязнение ртутью достигло самой глубокой впадины в мире.
Дно Марианского желоба, самого глубокого места в океане, загрязнено ртутью, установили исследователи из Мичиганского университета в США.
Ученые собрали образцы рыбы и ракообразных на глубине 7 и 10 километров в Марианской впадине возле Филиппин и в желобе Кермадек у Новой Зеландии, сообщает Newsweek.
Оказалось, что организмы этих животных накопили значительное количество метилртути — соединения, еще более токсичного, чем ртуть. Нейротоксин образуется в результате метаболизма донных микроорганизмов при выбросе ртути в водоемы.
Большая часть ртути попадает в океаны
Исследование, представленное на научной конференции Goldschmidt Geochemistry, показало, что ртуть проникла даже в самые отдаленные уголки океана. По пищевой цепочке она будет передаваться от мелких морских организмов к крупным, а затем и к человеку.
Анна Лысенко