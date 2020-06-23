Разгадана загадка небесных знаков после смерти Цезаря

В новом исследовании международная группа ученых установила, что небесные «знамения» действительно были. Появились они из-за извержения вулкана на Аляске, говорится в научной статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ученые провели химический анализ пепла, обнаруженного в арктических ледяных кернах и нашли доказательства связи аномально холодного климата в Средиземноморье с извержением вулкана Окмок на острове Умнак.
Им удалось найти следы двух извержений. Первое произошло в начале 45 г. до н.э. Оно было коротким и небольшим. Второе, очень масштабное, случилось в 43 г. до н.э. Его последствия ощущались даже в отдаленных уголках планеты еще два года. Например, средние температуры были на целых семь градусов Цельсия ниже, чем обычно. Это ударило по сельскому хозяйству в Средиземноморье и усугубило политический кризис.
Извержения также часто сопровождаются необычными атмосферными явлениями, такими как солнечные ореолы, потемнения Солнца или паргелием — иллюзией «тройного» Солнца.
«Найти доказательства того, что вулкан на другой стороне Земли извергался и способствовал гибели римлян, египтян и возрождению Римской империи, по-настоящему захватывающе», — говорит ведущий автор исследования Джо Макконнелл из Института исследований пустыни в Рино, штат Невада.
Появление Римской империи также положило конец династии Птолемеев, последних римских фараонов.
«Это, безусловно, показывает, насколько взаимосвязанным был мир даже 2 тысячи лет назад», — цитирует Макконнелл AFP.