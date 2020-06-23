Ученые узнали, что уничтожило древнее поселение в Сирии

Поселение Телль Абу-Хурейра в западной Месопотамии было уничтожено 12,8 тысяч лет назад осколками кометы, установили исследователи из Рочестерского университета в США.
Телль Абу-Хурейра в долине Евфрата (территория современной Сирии) была основана около 13,5 тысяч лет назад. Поселение обнаружили в 1972—1973 годах во время строительства плотины Табка. В 1974 году участок был затоплен водохранилищем.
До затопления археологам удалось собрать загадочные остатки расплавленного стекла. Предыдущие анализы образцов показали высокие концентрации иридия, платины, никеля и кобальта, что предполагает смешивание местной почвы с метеоритным материалом при воздействии очень высоких температур — до 2,2 тысяч градусов Цельсия. Было понятно, что деревня погибла из-за столкновения с небесным телом, но точная природа катастрофы оставалась неизвестной.
В новом исследовании, опубликованном в Scientific Reports, ученые воспроизвели процесс появления стекла из Телль Абу-Хурейры в лаборатории. Они также сравнили образцы из Сирии с образцами из других мест, где на Землю в древности падали осколки комет и астероидов. Исследователи подтвердили, что объяснить появление такого стекла каким-нибудь другим путем, кроме космического воздействия, невозможно.
«Люди в деревне Абу-Хурейра или поблизости от нее, скорее всего, увидели огромную вспышку в небе, эквивалентную ядерному взрыву. Через несколько секунд они сгорели в результате взрыва. Тепловая волна разрушила деревню и все в ней, оставив только слой пепла», — рассказал руководитель исследования Эндрю Мур.