Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
В Сети показали лучшие «зеленые» снимки (фото)Зеленый - цвет жизни и надежды, напоминают организаторы конкурса
Фоторепортажи
8Московский зоопарк. Изоляция
50В Сети показали лучшие «зеленые» снимки
17:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, что уничтожило древнее поселение в Сирии

Анализ указал на катастрофу космической природы.

Поселение Телль Абу-Хурейра в западной Месопотамии было уничтожено 12,8 тысяч лет назад осколками кометы, установили исследователи из Рочестерского университета в США.

Во время загрузки произошла ошибка.
Озеро Ассад, появившееся после строительства плотины Табка в 1974 году

Телль Абу-Хурейра в долине Евфрата (территория современной Сирии) была основана около 13,5 тысяч лет назад. Поселение обнаружили в 1972—1973 годах во время строительства плотины Табка. В 1974 году участок был затоплен водохранилищем.

Читайте также
Найдены свидетельства старой трагедии с метеоритом

До затопления археологам удалось собрать загадочные остатки расплавленного стекла. Предыдущие анализы образцов показали высокие концентрации иридия, платины, никеля и кобальта, что предполагает смешивание местной почвы с метеоритным материалом при воздействии очень высоких температур — до 2,2 тысяч градусов Цельсия. Было понятно, что деревня погибла из-за столкновения с небесным телом, но точная природа катастрофы оставалась неизвестной.

В новом исследовании, опубликованном в Scientific Reports, ученые воспроизвели процесс появления стекла из Телль Абу-Хурейры в лаборатории. Они также сравнили образцы из Сирии с образцами из других мест, где на Землю в древности падали осколки комет и астероидов. Исследователи подтвердили, что объяснить появление такого стекла каким-нибудь другим путем, кроме космического воздействия, невозможно.

«Люди в деревне Абу-Хурейра или поблизости от нее, скорее всего, увидели огромную вспышку в небе, эквивалентную ядерному взрыву. Через несколько секунд они сгорели в результате взрыва. Тепловая волна разрушила деревню и все в ней, оставив только слой пепла», — рассказал руководитель исследования Эндрю Мур.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное
Путин объявил о повышении налога на заработок более 5 млн рублей
Семьи с детьми до 16 лет получат выплату в 10 000 рублей в июле
Индия из-за конфликта с КНР решила надавить на Россию ради С-400
Картина с ликом Девы Марии стала карикатурой после реставрации
В Сети показали лучшие «зеленые» снимки (фото)
Крупный российский туроператор объявил о закрытии из-за пандемии
Gnezdo.ru
3 актера РФ, которые увели жен у лучших друзей
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Правда, красивый? А вот кого он выбрал в жены
Hi-Tech
Посмотрите, как заходит Солнце над другими мирами Влияние захода на облик разных планет наглядно показали на видео
Авто
Руководство Toyota объявило о появлении «умных» авто в России Вице-президент российского офиса Ирина Горбачева отметила, что так называемые «подключенные» автомобили смогут общаться со своими пользователями подобно смартфонам
Кино
Сериал с Ириной Пеговой и Децлом выйдет на СТС: фото со съемок Работа в ситкоме «Погнали» стала последней ролью Кирилла Толмацкого
Новости партнеров
Совбез: Запад попытается устроить переворот перед голосованием
Ты можешь сам решить, нужно ли обновление Конституции, – читай и думай
Как обновление Конституции изменит отношение к работающим и отработавшим
Эта мирная страна стала новым врагом России. Никто не ожидал такого
Популярные темы на «Детях»
Круг замкнулся или что делать если выхода нет 295
Как простить бм 184
Хвастаться буду! И нисколько не стесняюсь! 133
Страх перед родами. 108
Леди
Валерия отпраздновала день рождения дочки с экс-женой Пригожина Шене исполнилось 27 лет.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь