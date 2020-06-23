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20:20 (мск), источник: ТАСС Наука

В Таиланде донором стволовых клеток впервые в мире стал пациент с коронавирусной инфекцией

БАНГКОК, 23 июня. /ТАСС/. Первую в мире успешную операцию по пересадке стволовых клеток от пациента, инфицированного коронавирусом нового типа, провели в Таиланде. Об этом пишет Bangkok Post.

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Источник: Агентство «Москва»

По его словам, операция прошла в апреле. Семилетней Чинтанакан Бункломчит, которая родилась с генетическим заболеванием крови — талассемией — врачи пересадили стволовые клетки костного мозга от ее пятилетнего брата Силы.

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«Этот случай был очень сложным. Как раз в тот день, когда нам надо было делать забор стволовых клеток у мальчика, мы обнаружили у него коронавирусную инфекцию», — рассказал врач больницы Раматхибоди Сурадет Хонгенг.

Первый в мире случай

«Забор стволовых клеток из костного мозга был сопряжен с рисками: стволовые клетки могли быть заражены коронавирусом, — рассказал доктор Сурадет. — К тому же процесс затянулся, поскольку Силу нужно было поместить в карантин. Кроме того, остро стоял вопрос безопасности медицинского персонала, который подвергался риску во время операции. Это первый в мире случай проведения срочной операции по забору для последующей трансплантации стволовых клеток у пациента с COVID-19».

Помимо рисков, связанных с коронавирусом, у врачей было не так много времени, поскольку Чинтанакан уже подготовили к химиотерапии, и, следовательно, ее иммунитет был слабым. Хонгенг пояснил, что без срочной трансплантации стволовых клеток жизнь девочки находилась бы в серьезной опасности.

«Найти другого донора стволовых клеток для девочки было нелегко, потому что редко можно найти совместимые стволовые клетки от донора, который не связан с пациентом генетически. Вероятность 1 к 20 тыс. — 50 тыс. Это заняло бы много времени», — пояснил доктор Усанарат Ануратхапан, который проводил операцию.

«Генетическая модификация невозможна, поэтому единственной надеждой были стволовые клетки ее брата. Врачи тщательно все проанализировали и выяснили, что шансы на успех превышали возможные риски», — уточнил Ануратхапан.

В результате в стволовых клетках не оказалось коронавируса, и пересадка прошла успешно.

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