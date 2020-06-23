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21:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 23 июня

Путин выступил с обращением к гражданам, мировой экономике предрекли новые проблемы, россияне начали скупать туристические путевки, а скептиков назвали причиной долгого угасания эпидемии.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:33 MSK, 23.06
Инфицировано599 705+7 425
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
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17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
10.0623.06
Скончалось8 359+153
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
10.0623.06
Выздоровело356 429+12 013
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
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10443
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10186
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22.06
4705
23.06
12013
10.0623.06
Инфицировано9 154 232+145 382
10.06
131476
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
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141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
10.0623.06
Скончалось473 650+4 411
10.06
4972
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
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4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
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23.06
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10.0623.06
Выздоровело4 585 022+116 586
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
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22.06
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61-летняя Долорес Рейес Фернандес обнимает своего 87-летнего отца Хосе Рейеса Лосано впервые за почти четыре месяца в доме престарелых в Барселоне, Испания | Источник: AP 2020

Число выявленных в России случаев COVID-19 приблизилось к 600 тысячам

За последние сутки в стране выявили 7425 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. У 32,7% заболевших нет клинических проявлений. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 599 705 случаев COVID-19.

За сутки умерло 153 человека, а за весь период по России — 8 359. Выздоровели с начала эпидемии 356 429 человека.

«Эпидемия не закончилась»

Во вторник, 23 июня, президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Ключевыми темами стали промежуточные итоги борьбы с коронавирусом, состояние экономики и перспективы страны на ближайшее будущее.

Борьба с эпидемией началась еще на внешнем контуре. На наших рубежах сразу были усилены меры санитарной защиты. И они сыграли свою роль, позволили отразить первый удар, задержали ее пик на полтора-два месяца и таким образом еще тогда в феврале-марте выиграть драгоценное время, а значит сделать все, чтобы спасти десятки тысяч жизней.
Владимир Путин

В этот раз президент говорил о борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране за последние три месяца, а также объявил о некоторых мерах поддержки. Главное из обращения к нации:

  • Льготную ипотеку распространят на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн руб.

Ученый назвал причину долгого угасания эпидемии COVID-19

Скептики, которые не верят в опасность коронавируса и пренебрегают мерами социального дистанцирования, являются причиной более продолжительного периода угасания эпидемии и возникновения новых очагов заражения, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Ссылаясь на данные опросов россиян, он отметил, что 30% граждан скептически относятся к COVID-19.

У четверти россиян нашлись больные COVID-19 знакомые или друзья

С конца мая по середину июня в два раза увеличилось число людей, у которых коронавирусом заболел родственник или знакомый (28,19%). Об этом указывается в исследовании, проведенном дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики.

Количество опрошенных, у которых в домах или по соседству зафиксированы случаи заражения выросло за период с 26 мая по 16 июня с 4,7 до 8,1%. При этом столкнувшиеся с коронавирусом через болезнь близких уверены: ограничений во время самоизоляции должно было быть еще больше.

Знак призывающий соблюдать социальную дистанцию в Лондоне, Великобритания | Источник: AP 2020

России предсказали снижение смертности от коронавируса

Самое сильное снижение летальных исходов будет наблюдаться в Москве. Такой прогноз дал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. По его словам, в столице и Подмосковье смертность снизится в два-три раза, а в остальных российских регионах — в 1,5−2 раза.

Экономисты спрогнозировали новый кризис

Пандемия продолжает набирать обороты. На фоне распространения болезни убытки будут нести как предприятия, так и потребители, пишет Bloomberg. Показатели в сферах транспорта и общественного питания улучшились, однако всплеск числа инфицированных может подорвать или обратить вспять достигнутый прогресс. Как считают эксперты, до создания вакцины не имеет смысла говорить о полном восстановлении экономики.

Особенности национальной смертности

Крупнейшие города мира по-разному учитывают умерших, которые при жизни были заражены коронавирусом, следует из отчета BCG. Большинство городов при классификации смертей ориентируются на результаты тестирования, некоторые учитывают еще и данные посмертного вскрытия, что, накладываясь на различия в охвате тестированием, дает показатели летальности, непригодные для международных сравнений.

В перспективе же всем странам предстоит еще и пересмотр нынешних данных в силу особенностей учета демографических показателей в целом.

Трехлетняя панда Сян Сян в открывшемся зоопарке Уэно в Токио, Япония | Источник: AP 2020

Туроператор «Ника» сообщил о прекращении деятельности

Один из старейших туроператоров России — петербургская компания «Ника» — объявил о прекращении деятельности с 22 июня в связи с невозможностью продления существующего договора страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма.

В ближайшие дни офис организации в Москве прекратит свою работу, офис в Санкт-Петербурге продолжит работу в дистанционном формате до урегулирования всех вопросов с клиентами.

Без масок и дистанции

По всей Франции прошли массовые гуляния в честь Дня музыки. Несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, власти не стали отменять традиционный фестиваль. И, возможно, зря. В день фестиваля на улицы французских городов, позабыв о правилах социальной дистанции, средствах защиты и карантине, вышли тысячи людей.

После снятия ограничений россияне начали скупать туристические путевки

В июне отмечается значительный рост спроса на туристические путевки после резкого спада в марте-мае, составившего более 80%. По данным аналитиков, только за неделю — с 8 по 15 июня — рост составил 172%. Это связано со снятием большинства ограничительных мер по передвижению в крупных городах России и открытием туристического сезона в южных регионах страны.

В оперном театре Барселоны прошел концерт для 2292 комнатных растений

22 июня, спустя почти четыре месяца карантина, в Барселоне открылся известный оперный театр «Лисео». Свой первый концерт музыканты решили сыграть для необычных зрителей — вместо людей места в зрительном зале заняли 2292 комнатных растения, привезенных из различных питомников. Для них струнный квартет сыграл миниатюру Джакомо Пуччини «Хризантемы».

У мужчин вырабатывается больше антител к коронавирусу, чем у женщин

Оказалось, что у 43% мужчин, которые были инфицированы коронавирусом и излечились, в плазме крови содержится достаточно антител, чтобы использовать ее для переливания тяжелобольным пациентам. При этом среди женщин такой показатель лишь у 29%. Причина этого, по мнению врачей, заключается в том, что мужчины тяжелее переносят эту болезнь.

Донором стволовых клеток впервые в мире стал пациент с коронавирусом

Первую в мире успешную операцию по пересадке стволовых клеток от пациента, инфицированного коронавирусом нового типа, провели в Таиланде. Семилетней Чинтанакан Бункломчит, которая родилась с генетическим заболеванием крови — талассемией — врачи пересадили стволовые клетки костного мозга от ее пятилетнего брата Силы. Помимо рисков, связанных с коронавирусом, у врачей было не так много времени, поскольку Чинтанакан уже подготовили к химиотерапии, и, следовательно, ее иммунитет был слабым.

В результате в стволовых клетках не оказалось коронавируса, и пересадка прошла успешно.

Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:33 MSK, 23.06
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