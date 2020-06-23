Коронавирус COVID-19: главные события 23 июня

61-летняя Долорес Рейес Фернандес обнимает своего 87-летнего отца Хосе Рейеса Лосано впервые за почти четыре месяца в доме престарелых в Барселоне, Испания | Источник: AP 2020
Число выявленных в России случаев COVID-19 приблизилось к 600 тысячам
За последние сутки в стране выявили 7425 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. У 32,7% заболевших нет клинических проявлений. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 599 705 случаев COVID-19.
За сутки умерло 153 человека, а за весь период по России — 8 359. Выздоровели с начала эпидемии 356 429 человека.
«Эпидемия не закончилась»
Во вторник, 23 июня, президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Ключевыми темами стали промежуточные итоги борьбы с коронавирусом, состояние экономики и перспективы страны на ближайшее будущее.
Борьба с эпидемией началась еще на внешнем контуре. На наших рубежах сразу были усилены меры санитарной защиты. И они сыграли свою роль, позволили отразить первый удар, задержали ее пик на полтора-два месяца и таким образом еще тогда в феврале-марте выиграть драгоценное время, а значит сделать все, чтобы спасти десятки тысяч жизней.
В этот раз президент говорил о борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране за последние три месяца, а также объявил о некоторых мерах поддержки. Главное из обращения к нации:
Ученый назвал причину долгого угасания эпидемии COVID-19
Скептики, которые не верят в опасность коронавируса и пренебрегают мерами социального дистанцирования, являются причиной более продолжительного периода угасания эпидемии и возникновения новых очагов заражения, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Ссылаясь на данные опросов россиян, он отметил, что 30% граждан скептически относятся к COVID-19.
У четверти россиян нашлись больные COVID-19 знакомые или друзья
С конца мая по середину июня в два раза увеличилось число людей, у которых коронавирусом заболел родственник или знакомый (28,19%). Об этом указывается в исследовании, проведенном дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики.
Количество опрошенных, у которых в домах или по соседству зафиксированы случаи заражения выросло за период с 26 мая по 16 июня с 4,7 до 8,1%. При этом столкнувшиеся с коронавирусом через болезнь близких уверены: ограничений во время самоизоляции должно было быть еще больше.
Знак призывающий соблюдать социальную дистанцию в Лондоне, Великобритания | Источник: AP 2020
России предсказали снижение смертности от коронавируса
Самое сильное снижение летальных исходов будет наблюдаться в Москве. Такой прогноз дал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. По его словам, в столице и Подмосковье смертность снизится в два-три раза, а в остальных российских регионах — в 1,5−2 раза.
Экономисты спрогнозировали новый кризис
Пандемия продолжает набирать обороты. На фоне распространения болезни убытки будут нести как предприятия, так и потребители, пишет Bloomberg. Показатели в сферах транспорта и общественного питания улучшились, однако всплеск числа инфицированных может подорвать или обратить вспять достигнутый прогресс. Как считают эксперты, до создания вакцины не имеет смысла говорить о полном восстановлении экономики.
Особенности национальной смертности
Крупнейшие города мира по-разному учитывают умерших, которые при жизни были заражены коронавирусом, следует из отчета BCG. Большинство городов при классификации смертей ориентируются на результаты тестирования, некоторые учитывают еще и данные посмертного вскрытия, что, накладываясь на различия в охвате тестированием, дает показатели летальности, непригодные для международных сравнений.
В перспективе же всем странам предстоит еще и пересмотр нынешних данных в силу особенностей учета демографических показателей в целом.
Трехлетняя панда Сян Сян в открывшемся зоопарке Уэно в Токио, Япония | Источник: AP 2020
Туроператор «Ника» сообщил о прекращении деятельности
Один из старейших туроператоров России — петербургская компания «Ника» — объявил о прекращении деятельности с 22 июня в связи с невозможностью продления существующего договора страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма.
В ближайшие дни офис организации в Москве прекратит свою работу, офис в Санкт-Петербурге продолжит работу в дистанционном формате до урегулирования всех вопросов с клиентами.
Без масок и дистанции
По всей Франции прошли массовые гуляния в честь Дня музыки. Несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, власти не стали отменять традиционный фестиваль. И, возможно, зря. В день фестиваля на улицы французских городов, позабыв о правилах социальной дистанции, средствах защиты и карантине, вышли тысячи людей.
После снятия ограничений россияне начали скупать туристические путевки
В июне отмечается значительный рост спроса на туристические путевки после резкого спада в марте-мае, составившего более 80%. По данным аналитиков, только за неделю — с 8 по 15 июня — рост составил 172%. Это связано со снятием большинства ограничительных мер по передвижению в крупных городах России и открытием туристического сезона в южных регионах страны.
В оперном театре Барселоны прошел концерт для 2292 комнатных растений
22 июня, спустя почти четыре месяца карантина, в Барселоне открылся известный оперный театр «Лисео». Свой первый концерт музыканты решили сыграть для необычных зрителей — вместо людей места в зрительном зале заняли 2292 комнатных растения, привезенных из различных питомников. Для них струнный квартет сыграл миниатюру Джакомо Пуччини «Хризантемы».
У мужчин вырабатывается больше антител к коронавирусу, чем у женщин
Оказалось, что у 43% мужчин, которые были инфицированы коронавирусом и излечились, в плазме крови содержится достаточно антител, чтобы использовать ее для переливания тяжелобольным пациентам. При этом среди женщин такой показатель лишь у 29%. Причина этого, по мнению врачей, заключается в том, что мужчины тяжелее переносят эту болезнь.
Донором стволовых клеток впервые в мире стал пациент с коронавирусом
Первую в мире успешную операцию по пересадке стволовых клеток от пациента, инфицированного коронавирусом нового типа, провели в Таиланде. Семилетней Чинтанакан Бункломчит, которая родилась с генетическим заболеванием крови — талассемией — врачи пересадили стволовые клетки костного мозга от ее пятилетнего брата Силы. Помимо рисков, связанных с коронавирусом, у врачей было не так много времени, поскольку Чинтанакан уже подготовили к химиотерапии, и, следовательно, ее иммунитет был слабым.
В результате в стволовых клетках не оказалось коронавируса, и пересадка прошла успешно.