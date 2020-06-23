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18:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит живописное розовое озеро в Крыму (фото)

Удивительная природная достопримечательность.

На Восточном берегу Крымского полуострова между городами Керчь и Феодосия располагается Опукский природный заповедник. На его территории находится уникальное ​Кояшское озеро, которое по своей красоте может состязаться со многими природными достопримечательностями мира.

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Самое соленое озеро Крыма граничит с морем — их отделяет лишь небольшая полоска песка и грунта. Это место очень популярно среди туристов, так как в летний период времени вода в озере окрашивается в розовый и красный цвета. Озеро меняет свой цвет в зависимости от погоды: чем она суше и жарче, тем цвет становится более насыщенным.

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Своим невероятным розово-красным цветом озеро обязано микроскопической водоросли, которая выделяет красные пигменты. Кстати, эти водоросли также выделяют вещества, которые обогащают воду бета-каротином и йодом, что делает соль с Кояшского озера чрезвычайно полезной и ценной.

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Поскольку розовое озеро находится на территории заповедника, вход к нему периодически ограничивают. Но в сезон сюда спокойно можно дойти пешком по побережью.

Екатерина Гура

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