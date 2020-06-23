18:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит живописное розовое озеро в Крыму (фото)
Удивительная природная достопримечательность.
На Восточном берегу Крымского полуострова между городами Керчь и Феодосия располагается Опукский природный заповедник. На его территории находится уникальное Кояшское озеро, которое по своей красоте может состязаться со многими природными достопримечательностями мира.
Самое соленое озеро Крыма граничит с морем — их отделяет лишь небольшая полоска песка и грунта. Это место очень популярно среди туристов, так как в летний период времени вода в озере окрашивается в розовый и красный цвета. Озеро меняет свой цвет в зависимости от погоды: чем она суше и жарче, тем цвет становится более насыщенным.
Своим невероятным
Поскольку розовое озеро находится на территории заповедника, вход к нему периодически ограничивают. Но в сезон сюда спокойно можно дойти пешком по побережью.
Екатерина Гура