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20:27 (мск), источник: ТАСС Наука

У мужчин вырабатывается больше антител к коронавирусу, чем у женщин

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Мужчины вырабатывают больше антител к коронавирусу нового типа, чем женщины. К такому выводу пришли специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). Кратко об этом пишет Sky News.

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Выздоровело356 429+12 013
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Инфицировано9 154 232+145 382
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Скончалось473 650+4 411
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Источник: Reuters

В своем статистическом исследовании специалисты NHS изучили почти 600 образцов плазмы крови, из которых 448 сдали мужчины, а 148 — женщины. Оказалось, что у 43% мужчин, которые были инфицированы коронавирусом и излечились, в плазме крови содержится достаточно антител, чтобы использовать ее для переливания тяжелобольным пациентам. При этом среди женщин такой показатель лишь у 29%.

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Причина этого, по мнению врачей, заключается в том, что мужчины тяжелее переносят эту болезнь. Антитела нужны иммунной системе для того, чтобы бороться с вирусом, рассказал один из авторов исследования Дэвид Робертс.

Чем тяжелее проходит коронавирусная инфекция, тем больше антител вырабатывает организм.

«Наше и многие другие исследования показывают, что мужчины переносят коронавирус тяжелее, чем женщины, поэтому они лучше подходят на роль доноров плазмы», — объяснил Робертс.

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