У мужчин вырабатывается больше антител к коронавирусу, чем у женщин

В своем статистическом исследовании специалисты NHS изучили почти 600 образцов плазмы крови, из которых 448 сдали мужчины, а 148 — женщины. Оказалось, что у 43% мужчин, которые были инфицированы коронавирусом и излечились, в плазме крови содержится достаточно антител, чтобы использовать ее для переливания тяжелобольным пациентам. При этом среди женщин такой показатель лишь у 29%.
Причина этого, по мнению врачей, заключается в том, что мужчины тяжелее переносят эту болезнь. Антитела нужны иммунной системе для того, чтобы бороться с вирусом, рассказал один из авторов исследования Дэвид Робертс.
Чем тяжелее проходит коронавирусная инфекция, тем больше антител вырабатывает организм.
«Наше и многие другие исследования показывают, что мужчины переносят коронавирус тяжелее, чем женщины, поэтому они лучше подходят на роль доноров плазмы», — объяснил Робертс.