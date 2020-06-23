21:55 (мск), источник: Life.ru
В турецких отелях оставят систему «всё включено» после пандемии
Но отменят самообслуживание у шведских столов.
В отелях Турции после пандемии коронавируса сохранят систему «всё включено», но для эпидемиологической безопасности изменят некоторые моменты в организации питания. Об этом сообщил посол Турции в России Мехмет Самсар.
— Сейчас нет речи о том, чтобы отменить эту систему. Благодаря принятым мерам и международной сертификации наши туристические объекты смогут предоставлять услуги по системе «всё включено» в самых безопасных условиях, — передаёт «Интерфакс» его слова.
Отмечается, что шведские столы в отелях оставят, но на кухне регулярно будут проводить
Посол отметил, что в Турции на законодательном уровне приняли меры предосторожности. Для безопасности туристов их будут соблюдать на всех объектах, начиная с аэропорта, заканчивая ресторанами в отелях. В популярной для россиян Анталии число заболевших коронавирусом сократилось до минимальных значений.
Ранее в Турции назвали возможную дату запуска авиасообщения с Россией.