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21:55 (мск), источник: Life.ru

В турецких отелях оставят систему «всё включено» после пандемии

Но отменят самообслуживание у шведских столов.

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Источник: Reuters

В отелях Турции после пандемии коронавируса сохранят систему «всё включено», но для эпидемиологической безопасности изменят некоторые моменты в организации питания. Об этом сообщил посол Турции в России Мехмет Самсар.

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— Сейчас нет речи о том, чтобы отменить эту систему. Благодаря принятым мерам и международной сертификации наши туристические объекты смогут предоставлять услуги по системе «всё включено» в самых безопасных условиях, — передаёт «Интерфакс» его слова.

Отмечается, что шведские столы в отелях оставят, но на кухне регулярно будут проводить санитарно-гигиенические проверки. Еду гости не будут накладывать сами себе, официанты будут подавать им желаемые блюда.

Посол отметил, что в Турции на законодательном уровне приняли меры предосторожности. Для безопасности туристов их будут соблюдать на всех объектах, начиная с аэропорта, заканчивая ресторанами в отелях. В популярной для россиян Анталии число заболевших коронавирусом сократилось до минимальных значений.

Ранее в Турции назвали возможную дату запуска авиасообщения с Россией.

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