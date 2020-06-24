Врач назвал опасность ношения масок на подбородке

«Жара создает у людей ощущения удушья под маской, и они носят ее чисто формально, часто спустив на подбородок. Состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно. Предсказать развитие событий очень трудно, но будем рассчитывать на благоразумие наших жителей», — приводит слова специалиста
По его словам, ношение масок и перчаток на данный момент является обязательной мерой, особенно в общественном транспорте. Кроме того, Молчанов напомнил о необходимости соблюдать социальную дистанцию и избегать массового скопления людей.
20 июня главный кардиолог Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия призвал граждан к обязательному ношению медицинских масок в период выхода из режима ограничений.