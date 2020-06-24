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07:54 (мск), источник: Известия

Врач назвал опасность ношения масок на подбородке

Многие люди в жару носят маски носят формально, спустив на подбородок. Подобное поведение может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима. Об этом в среду, 24 июня, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России Игорь Молчанов.

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Источник: РИА "Новости"

«Жара создает у людей ощущения удушья под маской, и они носят ее чисто формально, часто спустив на подбородок. Состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно. Предсказать развитие событий очень трудно, но будем рассчитывать на благоразумие наших жителей», — приводит слова специалиста пресс-служба ведомства.

По его словам, ношение масок и перчаток на данный момент является обязательной мерой, особенно в общественном транспорте. Кроме того, Молчанов напомнил о необходимости соблюдать социальную дистанцию и избегать массового скопления людей.

20 июня главный кардиолог Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия призвал граждан к обязательному ношению медицинских масок в период выхода из режима ограничений.

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