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02:51 (мск), источник: Lenta.Ru

В России объявили конкурс по скоростному выкапыванию могил

Новосибирский крематорий объявил конкурс по скоростному выкапыванию могил. Запланировали его на август, местом проведения выбрали Омск. Об этом в беседе с Telegram-каналом Mash рассказал директор крематория Борис Якушин.

Идею однако придумали не в России. Родиной необычного соревнования считается венгерский город Дебрецен. По словам Якушина, европейские могильщики воспринимают конкурс как серьезное состязание.

Российские же сотрудники похоронной сферы, отметил он, привыкли к своей работе и пока что не считают нужным работать на скорость. Директор крематория выразил надежду, что такое отношение изменится.

Ранее сообщалось, что во время карантина британским школьникам задали спланировать собственные похороны. Им раздали анкету, в которой спрашивалось, какие цветы положить на их могилу, какая музыка должна звучать во время церемонии, а также кого из гостей следует пригласить.

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