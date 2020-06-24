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08:18 (мск), источник: Газета.Ру

Врачи рассказали о пожизненных последствиях COVID-19

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании утверждают, что последствия перенесенного коронавируса могут преследовать вылечившихся всю жизнь. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:33 MSK, 24.06
Инфицировано599 705+7 425
10.06
8404
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Скончалось8 359+153
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Выздоровело356 429+12 013
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Инфицировано9 263 466+164 823
10.06
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Скончалось477 584+5 413
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12.06
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Источник: Агентство «Москва»

По словам экспертов, каждый третий пациент, перенесший COVID-19, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств.

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Там уточнили, что у 30% вылечившихся от коронавируса в дальнейшем может развиться фиброз легких. 50% бывших пациентов грозят пожизненные физические, когнитивные и психологические нарушения. 70% выздоровевших могут страдать от бредового расстройства, при этом в каждом пятом случае это станет «установленным когнитивным нарушением». У каждого десятого выписанного британца диагностируют острое поражение сердца.

Кроме того, ученые все чаще говорят о том, что коронавирус может вызвать повреждения мозга, повышающие возможность развития болезни Альцгеймера.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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