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11:04 (мск), источник: ТАСС

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 606 тыс

При этом число выздоровевших в стране за все время составило 368 822.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:33 MSK, 24.06
Инфицировано606 881+7 176
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
10.0623.06
Скончалось8 513+154
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
10.0623.06
Выздоровело368 822+12 393
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
10.0623.06
Инфицировано9 266 021+167 378
10.06
131476
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
10.0623.06
Скончалось477 643+5 472
10.06
4972
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
10.0623.06
Выздоровело4 632 645+106 312
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
10.0623.06
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Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 176, общее количество заразившихся достигло 606 881. Об этом в среду сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, суточный рост замедлился до рекордно низкого 1,2%, до этого он несколько дней держался на уровне 1,3%.

Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило за минувшие сутки 12 393 человек, это рекордный показатель с начала вспышки инфекции. Согласно данным, всего выписали 368 822 человек, что составляет 60,7% от общего количества заразившихся коронавирусом в РФ.

Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:20 MSK, 23.06
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