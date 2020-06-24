11:04 (мск), источник: ТАСС
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 606 тыс
При этом число выздоровевших в стране за все время составило 368 822.
МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 176, общее количество заразившихся достигло 606 881. Об этом в среду сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Согласно данным, суточный рост замедлился до рекордно низкого 1,2%, до этого он несколько дней держался на уровне 1,3%.
Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило за минувшие сутки 12 393 человек, это рекордный показатель с начала вспышки инфекции. Согласно данным, всего выписали 368 822 человек, что составляет 60,7% от общего количества заразившихся коронавирусом в РФ.