В Севастополе парад Победы завершился пролетом боевой авиации

Военному параду пеших расчётов и механизированной колонны Черноморского флота, воинских подразделений Южного военного округа предшествовал ритуал возложения венков и цветов к Вечному огню мемориала в честь героической обороны Севастополя 1941−1942 г.г., в нем приняли участие командованием Черноморского флота и руководство города.
После пятилетнего перерыва в Севастополе в пешем параде принял участие сводный парадный расчёт военнослужащих — женщин. Механизированную часть парада возглавляли исторические танки Т-34, ИС-2, самоходные артиллерийские установки разных калибров, ракетные системы «Катюша» и «Андрюша», хранившиеся после войны на Сапун-горе и восстановленные ремонтниками Черноморского флота.
Всего по центральным улицам города-героя проехало около 90 единиц боевой техники, среди которых зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», «Панцирь С», комплексы береговой обороны «Бастион», танки Т-72 Б3, боевые машины «Тигр» и «Рысь» и другая техника.
С утра в парадном строю в Севастопольской бухте выстроились корабли Черноморского флота: подводная лодка «Ростов-на-Дону», малые ракетные корабли «Вышний Волочок» и «Ингушетия», большой десантный корабль «Цезарь Куников», сторожевые корабли «Ладный» и «Пытливый», фрегат «Адмирал Эссен», а также сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России.
В завершение парада в воздухе над городом пролетели парадным строем 26 самолетов и вертолетов, в том числе многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27П, штурмовики Су-25СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолёты Ту-134, Ан-26 и Бе-12, вертолёты Ка-27 и Ми-8, а также вертолёты армейской авиации из состава соединения ЮВО Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник».
На площади Нахимова Севастополя в 19.00 стартует праздничный концерт, а за 10 минут до салюта начнется акция «Лучи Победы» — в небо взметнется световая волна. Прожекторы речных и морских военных и торговых портов, промышленных, транспортных и других предприятий по всей стране зажгут лучи Победы. Завершится концерт праздничным фейерверком и артиллерийским салютом в 23.00.