Названо условие победы коллективного иммунитета над коронавирусом

Уровень коллективного иммунитета определяется как доля населения, которое становится невосприимчивым к вирусу. Исследователи использовали математический метод при оценке развития коллективного иммунитета.
По словам профессора Фрэнка Болла (Frank Boll) из Ноттингемского университета, чем активнее общество, тем быстрее оно справляется с инфекцией и вырабатывает коллективный иммунитет. В статье отмечается, что нужный уровень достигается при отсутствии ограничительных мер.
Между тем главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико считает, что о защищенности населения можно говорить, когда коллективный иммунитет составляет 60−70 процентов. При этом неуязвимость россиян к коронавирусу появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, отмечает специалист.