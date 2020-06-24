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17:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Названо условие победы коллективного иммунитета над коронавирусом

Коллективный иммунитет способен победить коронавирус при 43-процентном охвате переболевшего COVID-19 или вакцинированного населения. К такому выводу пришли ученые-математики из Ноттингемского и Стокгольмского университетов, передает ТАСС со ссылкой на статью в журнале Science.

Коронавирус COVID-19
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14.06
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Инфицировано9 273 773+175 130
11.06
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23.06
145231
24.06
165103
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Скончалось477 807+5 636
11.06
4629
12.06
5494
13.06
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11.06
69133
12.06
95976
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14.06
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68295
16.06
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17.06
83487
18.06
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19.06
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Источник: AP 2020

Уровень коллективного иммунитета определяется как доля населения, которое становится невосприимчивым к вирусу. Исследователи использовали математический метод при оценке развития коллективного иммунитета.

По словам профессора Фрэнка Болла (Frank Boll) из Ноттингемского университета, чем активнее общество, тем быстрее оно справляется с инфекцией и вырабатывает коллективный иммунитет. В статье отмечается, что нужный уровень достигается при отсутствии ограничительных мер.

Между тем главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико считает, что о защищенности населения можно говорить, когда коллективный иммунитет составляет 60−70 процентов. При этом неуязвимость россиян к коронавирусу появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, отмечает специалист.

Коронавирус и иммунитет
В России иммунитет к коронавирусу выявлен у 14% из 650 тысяч граждан
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