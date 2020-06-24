Прекращено уголовное дело против экс-главы «РусГидро» Дода о незаконных премиях

«Подтверждаю, что уголовное дело прекращено. Следствие относительно быстро разобралось, что в действиях Евгения Вячеславовича нет состава преступления, и дело в отношении него было прекращено», — сообщил «Интерфаксу» его адвокат Руслан Коблев, отвечая на вопрос агентства.
Он отметил, что уголовное преследование его подзащитного было прекращено еще в ноябре 2018 года. Уголовное дело бывшего бухгалтера корпорации Дмитрия Финкеля было прекращено в 2019 году.
Доду и Финкелю первоначально было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, организованном группой лиц (ч.4 ст. 159 УК РФ). Позднее следствие переквалифицировало их действия на статью о растрате (ч.4 ст. 160 УК РФ). Как считало следствие, Дод и Финкель вместе с неустановленными лицами совершили хищение имущества «РусГидро» в особо крупном размере.
Свою вину фигуранты не признали. Защита и сами обвиняемые настаивали, что в их действиях отсутствует событие преступления. В настоящее время все обвинения сняты.
По словам адвоката, дополнительное расследование в отношении Дода пока не проводится, так как Следственный комитет обжаловал отказ Генпрокуратуры РФ утвердить обвинительное заключение.
В начале сентября 2017 года стало известно, что Генпрокуратура вернула в СК материалы уголовного дела для проведения дополнительного расследования и устранения нарушений. Поводом стали противоречия в финансовых экспертизах, которые были проведены следствием и стороной защиты, говорилось в публикации газеты «Коммерсантъ».