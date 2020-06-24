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18:01 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: в чем винят летучих мышей и какое отношение они имеют к пандемии?

Одна только мысль о летучих мышах приводит Ироро Танши в восторг. «Они совершенны!» — восклицает Ироро.

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Нигерийка Ироро Танши — аспирант Техасского технологического университета. В составе внушительной группы исследователей она пытается сломать сложившиеся предрассудки о летучих мышах.

Отношение к этим рукокрылым заметно ухудшилось с началом пандемии коронавируса: многие предполагали, что именно они передали Ковид-19 людям. Сообщения о массовом истреблении летучих мышей от Австралии до Индонезии, приведшем в некоторых районах к их полному уничтожению, встревожили защитников природы по всему миру.

Но пока мы виним летучих мышей в происходящем, настоящий виновник ускользает от ответственности. И вот почему.

В чем винят летучих мышей?

У летучих мышей не самая лучшая репутация, но для этого мало оснований. | Источник: GETTY IMAGES/BBC

Строение вируса Sars-Cov2, который вызывает Ковид-19, на 96% совпадает с другим вирусом, ранее обнаруженным у диких подковоносых летучих мышей, говорит Ироро.

Из-за этого летучие мыши сразу же попали под подозрение. Но у этих очаровательных рукокрылых есть научно обоснованное алиби.

«Согласно недавнему эволюционному исследованию, вирус Sars-Cov2 отделился от вируса, обнаруженного у подковоносых мышей, примерно 40−70 лет назад. Это еще одно свидетельство в пользу того, что летучие мыши никак не могли передать коронавирусную инфекцию людям напрямую», — объясняет Ироро.

С ней согласны другие исследователи.

Исследователь Ироро Танши пытается сломать сложившиеся предрассудки о летучих мышах. | Источник: CHIDIOGO OKOYE/SMACON/BBC

«С эволюционной точки зрения, люди и мыши довольно далеко отстоят друг от друга. Так что, если SARS-CoV-2 действительно пришел от летучих мышей, этого не могло произойти напрямую, а лишь через некоторое промежуточное звено», — говорит Пол Вебала, старший преподаватель кенийского университета Масаи-Мара.

Иными словами, даже если коронавирус и произошел от летучих мышей, для того, чтобы вирус получил способность передаваться человеку, его строение должно было видоизмениться — например, в организме какого-то другого животного, сыгравшего роль посредника.

Подозрению упало на панголинов.

Если не мыши, то кто?

По мнению профессора Пола Вебала, человеческая деятельность создала идеальные условия для пандемии. | Источник: DR PAUL WEBALA/BBC

Ироро Танши и другие исследователи считают, что винить в распространении коронавируса следует не летучих мышей, а прежде всего самих себя.

«Человеческая деятельность создала идеальные условия для пандемии коронавируса», — считает профессор Вебала.

«Вторжение в среду обитания диких животных, вызвавшее гибель многих видов и истощение природных ресурсов, а также транспортировка, хранение и торговля дикими животными — все эти действия создают идеальные условия для распространения патогенных микроорганизмов между видами, которые ранее не взаимодействовали», — утверждает Вебала.

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«Существуют различные свидетельства в пользу того, что риск зоонозной инфекции, при которой заболевания передаются от животного к человеку, возрастает из-за разрушения среды обитания млекопитающих», — добавляет профессор.

Истребление летучих мышей не спасет нас от коронавируса.

Напротив, массовое уничтожение и изгнание мышей из их привычной среды обитания приведет к еще более тяжелым последствиям, предупреждают ученые.

Образ летучей мыши у многих прочно связывается с фильмами ужасов, историями про вампиров и черную магию. На деле же они куда более безобидны. | Источник: GETTY IMAGES

«Около 70% из 14 тысяч особей летучих мышей насекомоядны. Это означает, что они питаются исключительно насекомыми и другими членистоногими», — отмечает Пол Вебала."Многие крылатые или ночные насекомые, поедаемые мышами — разносчики патогенных микроорганизмов, которые передаются людям". Эти насекомые могут разносить болезни, поражающие людей, включая лихорадку денге и малярию.

Поэтому отлов и перемещение летучих мышей из мест их обитания могут спровоцировать вспышки других инфекционных заболеваний.

Как летучие мыши помогают людям?

«Если вы носите одежду из хлопка, если вы пьете кофе или чай, употребляете блюда на основе кукурузы или множества других сельхозпродуктов, вы неминуемо пересекаетесь с деятельностью летучих мышей тем или иным образом», — говорит профессор Вебала.

Летучие мыши опыляют около пятисот видов растений. | Источник: GETTY IMAGES/BBC

Летучие мыши выполняют жизненно важные функции в работе экосистемы: они помогают опылению растений, защищают их от вредителей. От еды до косметики, от мебели до медикаментов — очень многое производится при участии этих рукокрылых существ.

Без летучих мышей у Индонезии не было бы успешного урожая дуриана, Мадагаскар лишился бы своих знаменитых баобабов, а плантации макадамии были бы уничтожены.

«Летучие мыши разносят в два раза больше семян, чем птицы, — отмечает профессор Вебала. — Они обеспечивают жизненно важный поток генов и восстановление пострадавших участков тропического леса».

Пальцы в качестве крыльев, передвижение при помощи эхолокации и способность видеть в темноте позволили летучим мышам фактически колонизировать ночное небо. | Источник: WELLCOME COLLECTION/BBC

Исследования говорят нам, что только в США летучие мыши экономят фермерам миллиарды долларов в год на пестицидах и снижают ущерб урожаю.

Чем уникальны летучие мыши?

«Летучим мышам невероятно повезло: их популяции можно найти на всех континентах, кроме Антарктики», — говорит Ироро Танши.

Ироро исследовала пещеры, леса, горы и саванны в поисках мест обитания летучих мышей. Результаты демонстрируют их феноменальную способность к адаптации, говорит исследователь.

Истребление летучих мышей не спасет нас от коронавируса. | Источник: GETTY IMAGES/BBC

«Пальцы в качестве крыльев, передвижение при помощи эхолокации и способность видеть в темноте позволили им фактически колонизировать ночное небо. Если сравнить млекопитающих с предметами искусства, летучие мыши заслуженно считались бы шедеврами!».

«Оказывается, летучие мыши обладают потрясающим иммунитетом, который приспособлен к мирному сосуществованию с различными патогенами», — говорит Вебала.

«Эта удивительная устойчивость может дать почву для новых исследований в области противовирусных препаратов для людей», — резюмирует он.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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