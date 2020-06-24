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19:11 (мск), источник: Forbes

«Как будто мир сошел с ума»: автор «шведского пути» выступил против карантина и обязательных масок

Автор шведской стратегии борьбы с пандемией назвал «безумием» популярные меры сдерживания пандемии, вроде ограничения передвижений и закрытия школ. Способность масок защитить от вируса он считает слабо доказанным. Он признал, что недооценил опасность нового вируса, но считает, что делать выводы из опыта Швеции еще рано.

Коронавирус COVID-19
19:46 (мск)Пандемия коронавируса. Что нужно знать
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Источник: AFP 2020

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, ставший идеологом национальной стратегии борьбы с коронавирусом, назвал введенные почти во всем мире карантинные меры формой «безумия», противоречащей теориям противодействия вирусным эпидемиям.

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«Как будто мир сошел с ума, и все, что мы обсуждали, было забыто», — заявил Тегнелл в эфире шведского радио (цитата по Bloomberg). «Случаев заболевания стало слишком много, и политическое давление оказалось чрезмерно сильным. И тогда Швеция оказалась одна», — отметил он.

По его словам, что ограничение передвижений создало новые проблемы, в том числе рост бытового насилия, одиночество и массовую безработицу. «Подобно тому, как все лекарства имеют побочные эффекты, меры борьбы с пандемией также имеют негативные последствия», — заявил он. Тегнелл призвал принимать во внимание в вопросах здравоохранения все эти аспекты. Закрытие школ Тегнелл также назвал чрезмерной мерой и посоветовал не использовать маски для лица, утверждая, что есть мало научных доказательств их эффективности.

Тегнелл убежден, что коронавирус не исчезнет в ближайшее время, а это означает, что карантин в конечном итоге окажется неэффективным в борьбе с долгосрочной угрозой. «Я с нетерпением жду более серьезной оценки нашей работы, чем это сделано до сих пор. Пока нет способа узнать, чем все закончится», — отметил он.

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Швеция единственная из стран Евросоюза не стала вводить самоизоляцию и закрывать школы и общественные места для сдерживания эпидемии. Населению лишь было рекомендовано соблюдать принципы социального дистанцирования. Однако в результате уровень смертности от коронавируса в Швеции — 51 человек на каждые 100 000 — оказался, по данным Университета Джонса Хопкинса, намного выше, чем в других скандинавских странах (Финляндия — 6, Норвегия — 5, Дания — 10) и в США (37). Проводимые в Швеции опросы показывают, что жители страны теряют веру в правильность реакции властей на пандемию.

После того, как в ЕС начали открываться внутренние границы, страны-соседки Швеции отказались свободно пропускать шведов — они либо оставили границы для них закрытыми, либо требуют от въезжающих соблюдать двухнедельный карантин.

Сам Тегнелл ранее признал, что на ранней стадии пандемии неправильно оценил смертельный потенциал коронавируса. Но при этом он отказался обсуждать возможность отказа от своей стратегии.

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