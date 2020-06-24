«Как будто мир сошел с ума»: автор «шведского пути» выступил против карантина и обязательных масок

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, ставший идеологом национальной стратегии борьбы с коронавирусом, назвал введенные почти во всем мире карантинные меры формой «безумия», противоречащей теориям противодействия вирусным эпидемиям.
«Как будто мир сошел с ума, и все, что мы обсуждали, было забыто», — заявил Тегнелл в эфире шведского радио (цитата по Bloomberg). «Случаев заболевания стало слишком много, и политическое давление оказалось чрезмерно сильным. И тогда Швеция оказалась одна», — отметил он.
По его словам, что ограничение передвижений создало новые проблемы, в том числе рост бытового насилия, одиночество и массовую безработицу. «Подобно тому, как все лекарства имеют побочные эффекты, меры борьбы с пандемией также имеют негативные последствия», — заявил он. Тегнелл призвал принимать во внимание в вопросах здравоохранения все эти аспекты. Закрытие школ Тегнелл также назвал чрезмерной мерой и посоветовал не использовать маски для лица, утверждая, что есть мало научных доказательств их эффективности.
Тегнелл убежден, что коронавирус не исчезнет в ближайшее время, а это означает, что карантин в конечном итоге окажется неэффективным в борьбе с долгосрочной угрозой. «Я с нетерпением жду более серьезной оценки нашей работы, чем это сделано до сих пор. Пока нет способа узнать, чем все закончится», — отметил он.
Швеция единственная из стран Евросоюза не стала вводить самоизоляцию и закрывать школы и общественные места для сдерживания эпидемии. Населению лишь было рекомендовано соблюдать принципы социального дистанцирования. Однако в результате уровень смертности от коронавируса в Швеции — 51 человек на каждые 100 000 — оказался, по данным Университета Джонса Хопкинса, намного выше, чем в других скандинавских странах (Финляндия — 6, Норвегия — 5, Дания — 10) и в США (37). Проводимые в Швеции опросы показывают, что жители страны теряют веру в правильность реакции властей на пандемию.
Сам Тегнелл ранее признал, что на ранней стадии пандемии неправильно оценил смертельный потенциал коронавируса. Но при этом он отказался обсуждать возможность отказа от своей стратегии.