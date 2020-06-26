С китайским вирусом поборется японский суперкомпьютер

Японский суперкомпьютер Fugaku разработан исследовательским институтом Riken совместно с компанией Fujitsu. Как заявил вчера Riken, суперкомпьютер работает в его центре компьютерных технологий, который расположен в городе Кобе. Днем ранее Fugaku был официально признан самым мощным суперкомпьютером в мире. Его производительность составила 415 петафлопс (миллион миллиардов вычислений в секунду — единица измерения производительности суперкомпьютеров), что почти втрое больше, чем у предыдущего рекордсмена, американского суперкомпьютера Summit от компании IBM (148 петафлопс). На третьем месте находится еще один суперкомпьютер от IBM — Sierra (95 петафлопс).
По словам директора центра компьютерных исследований Riken Сатоси Мацуоки, концепция Fugaku была разработана еще десять лет назад, а непосредственно работа над ним продолжалась шесть лет. Японский суперкомпьютер работает на специальных процессорах системы ARM, разработанных британской компанией Arm Holdings, которая принадлежит японскому холдингу SoftBank. Этот холдинг также является акционером таких высокотехнологичных компаний, как Alibaba, Boston Dynamics, Sprint Corporation, T-Mobile и др.
Японские разработчики отмечают, что новый суперкомпьютер может использоваться для решения целого ряда задач при помощи соответствующих приложений.
В числе таких задач Riken перечисляет открытие новых лекарственных препаратов, персонализированную и превентивную медицину, прогнозирование и симуляцию природных катастроф, погодное прогнозирование, разработку и совершенствование зеленых технологий.
В теоретической научной области, по мнению создателей, компьютер может быть использован для изучения эволюции вселенной и исследования фундаментальных законов физики. Впрочем, в данное время компьютер уже используется для исследования коронавируса COVID-19. Riken отмечает, что Fugaku решает задачи, связанные с диагностикой этой инфекции, терапевтические задачи и изучает закономерности распространения вируса. Институт Riken подчеркивает, что в регулярном режиме на полную мощность суперкомпьютер начнет работать в следующем году.
Пандемия коронавируса COVID-19, вакцины от которого пока еще находятся в стадии либо разработки, либо испытаний, обострила необходимость использования высоких технологий в борьбе с новой инфекцией.
К этой борьбе в мае уже присоединились такие технологические корпорации, как Apple и Google. Кроме того, по мнению некоторых экспертов, одной из первых появление новой инфекции в декабре прошлого года заметила система ИИ HealthMap, работающая в американском Бостоне.