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18:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские врачи оценили выводы о пожизненных последствиях коронавируса

Российские иммунологи и вирусологи оценили выводы западных коллег о пожизненных последствиях коронавируса. Как пишет URA.RU, опасения британских медиков, заявивших о предрасположенности переболевших коронавирусом к неврологическим и психическим расстройствам, болезни Альцгеймера, безосновательны.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:33 MSK, 24.06
Инфицировано606 881+7 176
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
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18.06
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11.0624.06
Скончалось8 513+154
11.06
174
12.06
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13.06
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Выздоровело368 822+12 393
11.06
8367
12.06
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13.06
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14.06
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11.0624.06
Инфицировано9 295 365+163 920
11.06
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23.06
145231
24.06
165103
11.0624.06
Скончалось478 289+5 433
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
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15.06
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16.06
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24.06
5104
11.0624.06
Выздоровело4 661 118+104 092
11.06
69133
12.06
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14.06
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15.06
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16.06
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17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
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23.06
100530
24.06
104681
11.0624.06
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Источник: Агентство «Москва»

По их словам, с момента выявления вируса прошло слишком мало времени, чтобы доказывать его долгосрочное влияние на организм человека. По словам вирусолога, доктора медицинских наук, профессора Анатолия Альтштейна, выводы британских коллег — это мрачные предварительные прогнозы, не имеющие научного обоснования.

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На данный момент, отметил он, доказано, что коронавирус может вызвать такие осложнения, как фиброз легких, но это не отразится на общем состоянии человека. Более того, добавил Альтштейн, большинство людей перенесет коронавирус без каких-либо тяжелых осложнений.

Слова Альтштейна подтвердил иммунолог ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев. «Как можно говорить о каких-то далеких последствиях коронавируса, когда их еще нет?» — задался вопросом он.

24 июня специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании поделились выводами, что пациенты, которые переболели коронавирусом, могут страдать от последствий инфекции всю оставшуюся жизнь. Руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд отметила, что ее повергло в шок количество людей среднего возраста, которые не имели сопутствующих болезней, однако после выздоровления продолжали страдать от нетрудоспособности и хронической усталости. Также ученые установили, что заражение коронавирусом повышает риск развития болезни Альцгеймера в будущем.

В службе здравоохранения добавили, что у каждого третьего пациента может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.

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