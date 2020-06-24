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21:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 24 июня

Суточный рост количества случаев коронавируса в России замедлился до рекордно низкого уровня, россиян могут пока не пустить в ЕС, а эксперты назвали условие победы коллективного иммунитета над коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:33 MSK, 24.06
Инфицировано606 881+7 176
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
11.0624.06
Скончалось8 513+154
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
11.0624.06
Выздоровело368 822+12 393
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
11.0624.06
Инфицировано9 295 365+163 920
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
11.0624.06
Скончалось478 289+5 433
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
11.0624.06
Выздоровело4 661 118+104 092
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
11.0624.06
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Число случаев коронавируса в России превысило 606 тысяч

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 176, общее количество заразившихся достигло 606 881. Суточный рост замедлился до рекордно низкого 1,2%, до этого он несколько дней держался на уровне 1,3%.

Всплеск заболеваемости коронавирусом в России уже идет на убыль, но в регионах этот процесс запаздывает примерно на три недели, есть 4 субъекта РФ, уровень заболеваемости в которых еще остаётся высоким, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Какие последствия грозят заболевшим COVID-19 пациентам

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании утверждают, что у 30% вылечившихся от коронавируса в дальнейшем может развиться фиброз легких. 50% бывших пациентов грозят пожизненные физические, когнитивные и психологические нарушения. 70% выздоровевших могут страдать от бредового расстройства, при этом в каждом пятом случае это станет «установленным когнитивным нарушением». У каждого десятого выписанного британца диагностируют острое поражение сердца.

Российские иммунологи и вирусологи оценили выводы западных коллег о пожизненных последствиях коронавируса. Сообщается, что опасения британских медиков, заявивших о предрасположенности переболевших коронавирусом к неврологическим и психическим расстройствам, болезни Альцгеймера, безосновательны.

Вирусологи считают, что пациентов с серьезными осложнениями из-за COVID-19 в России будет немного:

Скорее всего, у нас все-таки немного другой вариант вируса. Поскольку у нас гораздо ниже летальность, то, вполне возможно, что эти осложнения у нас будут реже и не такими значительными.
Анатолий Альтштейн
доктор медицинских наук
Тест-система на антитела к COVID-19 в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. | Источник: РИА "Новости"

Как столица добилась низкой смертности от COVID-19

В Москве сложилась уникальная эпидемиологическая ситуация: при зараженности COVID-19, сравнимой с Нью-Йорком и Мадридом, город сумел обеспечить низкую смертность среди заболевших, пишут аналитики Boston Consulting Group. Летальность напрямую зависит от количества заболевших, но удельная частота тестирования населения на COVID-19 может смещать эту зависимость, а Москва бросила на это колоссальные ресурсы, говорят эксперты.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян дал прогноз, что самое сильное снижение летальных исходов будет наблюдаться в Москве.

NYT узнала о планах ЕС временно запретить въезд из России, США и Бразилии

Власти Евросоюза обсуждают список стран, для которых с 1 июля будет снят запрет на въезд в ЕС в качестве ослабления мер, введенных из-за пандемии коронавируса. В предварительном варианте списка нет США, Бразилии и России. Ограничения могут быть отменены примерно для 50 стран, в числе которых есть Китай.

Ранее аналитики отметили значительный рост спроса на туристические путевки среди россиян. Только за неделю — с 8 по 15 июня — рост составил 172%.

Люди на пляже после ослабления социальных ограничений из-за коронавируса, в Борнмуте, Англия, в среду, 24 июня 2020 года. | Источник: AP 2020

«Как будто мир сошел с ума»

Автор шведской стратегии борьбы с пандемией назвал «безумием» популярные меры сдерживания пандемии, вроде ограничения передвижений и закрытия школ. Способность масок защитить от вируса он считает слабо доказанным. Он отметил, что недооценил опасность нового вируса, но считает, что делать выводы из опыта Швеции еще рано.

Швеция стала одной из немногих стран мира, которая не стала вводить серьезных ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. Позже главный эпидемиолог страны признал «удивительно медленные» темпы развития коллективного иммунитета от коронавируса.

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В чем винят летучих мышей и какое отношение они имеют к пандемии?

Строение вируса Sars-Cov2, который вызывает Ковид-19, на 96% совпадает с другим вирусом, ранее обнаруженным у диких подковоносых летучих мышей. Из-за этого летучие мыши сразу же попали под подозрение. Но у этих очаровательных рукокрылых есть научно обоснованное алиби.

Названо условие победы коллективного иммунитета над коронавирусом

Коллективный иммунитет способен победить коронавирус при 43-процентном охвате переболевшего COVID-19 или вакцинированного населения. К такому выводу пришли ученые-математики из Ноттингемского и Стокгольмского университетов.

Главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико считает, что о защищенности населения можно говорить, когда коллективный иммунитет составляет 60−70 процентов.

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