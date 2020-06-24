Коронавирус COVID-19: главные события 24 июня

Москвичи просматривают фотографии на смартфонах, которые были сняты во время прохождения военной техники на Тверской улице во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне | Источник: РИА "Новости"
Число случаев коронавируса в России превысило 606 тысяч
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 176, общее количество заразившихся достигло 606 881. Суточный рост замедлился до рекордно низкого 1,2%, до этого он несколько дней держался на уровне 1,3%.
Всплеск заболеваемости коронавирусом в России уже идет на убыль, но в регионах этот процесс запаздывает примерно на три недели, есть 4 субъекта РФ, уровень заболеваемости в которых еще остаётся высоким, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Какие последствия грозят заболевшим COVID-19 пациентам
Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании утверждают, что у 30% вылечившихся от коронавируса в дальнейшем может развиться фиброз легких. 50% бывших пациентов грозят пожизненные физические, когнитивные и психологические нарушения. 70% выздоровевших могут страдать от бредового расстройства, при этом в каждом пятом случае это станет «установленным когнитивным нарушением». У каждого десятого выписанного британца диагностируют острое поражение сердца.
Российские иммунологи и вирусологи оценили выводы западных коллег о пожизненных последствиях коронавируса. Сообщается, что опасения британских медиков, заявивших о предрасположенности переболевших коронавирусом к неврологическим и психическим расстройствам, болезни Альцгеймера, безосновательны.
Вирусологи считают, что пациентов с серьезными осложнениями из-за COVID-19 в России будет немного:
Скорее всего, у нас все-таки немного другой вариант вируса. Поскольку у нас гораздо ниже летальность, то, вполне возможно, что эти осложнения у нас будут реже и не такими значительными.
Анатолий Альтштейндоктор медицинских наук
Тест-система на антитела к COVID-19 в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. | Источник: РИА "Новости"
Как столица добилась низкой смертности от COVID-19
В Москве сложилась уникальная эпидемиологическая ситуация: при зараженности COVID-19, сравнимой с Нью-Йорком и Мадридом, город сумел обеспечить низкую смертность среди заболевших, пишут аналитики Boston Consulting Group. Летальность напрямую зависит от количества заболевших, но удельная частота тестирования населения на COVID-19 может смещать эту зависимость, а Москва бросила на это колоссальные ресурсы, говорят эксперты.
Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян дал прогноз, что самое сильное снижение летальных исходов будет наблюдаться в Москве.
NYT узнала о планах ЕС временно запретить въезд из России, США и Бразилии
Власти Евросоюза обсуждают список стран, для которых с 1 июля будет снят запрет на въезд в ЕС в качестве ослабления мер, введенных из-за пандемии коронавируса. В предварительном варианте списка нет США, Бразилии и России. Ограничения могут быть отменены примерно для 50 стран, в числе которых есть Китай.
Ранее аналитики отметили значительный рост спроса на туристические путевки среди россиян. Только за неделю — с 8 по 15 июня — рост составил 172%.
Люди на пляже после ослабления социальных ограничений из-за коронавируса, в Борнмуте, Англия, в среду, 24 июня 2020 года. | Источник: AP 2020
«Как будто мир сошел с ума»
Автор шведской стратегии борьбы с пандемией назвал «безумием» популярные меры сдерживания пандемии, вроде ограничения передвижений и закрытия школ. Способность масок защитить от вируса он считает слабо доказанным. Он отметил, что недооценил опасность нового вируса, но считает, что делать выводы из опыта Швеции еще рано.
Швеция стала одной из немногих стран мира, которая не стала вводить серьезных ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. Позже главный эпидемиолог страны признал «удивительно медленные» темпы развития коллективного иммунитета от коронавируса.
В чем винят летучих мышей и какое отношение они имеют к пандемии?
Строение вируса Sars-Cov2, который вызывает Ковид-19, на 96% совпадает с другим вирусом, ранее обнаруженным у диких подковоносых летучих мышей. Из-за этого летучие мыши сразу же попали под подозрение. Но у этих очаровательных рукокрылых есть научно обоснованное алиби.
Названо условие победы коллективного иммунитета над коронавирусом
Коллективный иммунитет способен победить коронавирус при 43-процентном охвате переболевшего COVID-19 или вакцинированного населения. К такому выводу пришли ученые-математики из Ноттингемского и Стокгольмского университетов.
Главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико считает, что о защищенности населения можно говорить, когда коллективный иммунитет составляет 60−70 процентов.