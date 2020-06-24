20:22 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Коронавирусу обрисовали последствия
Какие осложнения грозят заболевшим COVID-19 пациентам.
Врачи сообщили о пожизненных последствиях коронавируса. По оценкам медиков Национальной службы здравоохранения Великобритании, каждому третьему переболевшему грозит фиброз легких и хроническая усталость. Каждый второй может страдать от нарушений психики — чаще всего это бредовое расстройство. А у каждого десятого пациента диагностировали острое поражение сердца.
Осложнения грозят в первую очередь тем, кто поздно обратился за медпомощью, отметил кандидат медицинских наук, директор по медицине благотворительного фонда «День первый» Кирилл Маслиев: «Новый коронавирус — это действительно достаточно коварный и опасный вирус. Но излишне драматизировать тоже не стоит, потому что науке известны и негативные последствия других вирусов, например, группы так называемых цитомегаловирусов, в которые входит вирус
«Одна из теорий, которая говорит о том, что вирусы могут в отдаленном периоде провоцировать развитие нейродегенеративных заболеваний связана с тем, что организм сам пытается защититься от этих вирусных частиц. В частности, белок
Британские медики также предупреждают, что коронавирус может вызывать повреждения мозга,
Возможно, частично наш низкий уровень летальности связан с особенностями подсчета, но в целом совершенно явно, что у нас эпидемия проходила и проходит легче, чем в Великобритании. Скорее всего, у нас
все-такинемного другой вариант вируса. Поскольку у нас гораздо ниже летальность, то, вполне возможно, что эти осложнения у нас будут реже и не такими значительными.
Британские исследователи предупреждают, что от осложнений коронавируса могут страдать даже те, кто переболел в легкой форме. А ученые из Калифорнийского университета рекомендовали после выписки пациентов регулярно наблюдать за их легкими.