Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
В Сети показали лучшие «зеленые» снимки (фото)Зеленый - цвет жизни и надежды, напоминают организаторы конкурса
Фоторепортажи
8Московский зоопарк. Изоляция
165 лет назад не стало Жанны Фриске
20:22 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Коронавирусу обрисовали последствия

Какие осложнения грозят заболевшим COVID-19 пациентам.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:33 MSK, 24.06
Инфицировано606 881+7 176
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
11.0624.06
Скончалось8 513+154
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
11.0624.06
Выздоровело368 822+12 393
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
11.0624.06
Инфицировано9 295 365+163 920
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
11.0624.06
Скончалось478 289+5 433
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
11.0624.06
Выздоровело4 661 118+104 092
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
11.0624.06
Идёт загрузка
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Врачи сообщили о пожизненных последствиях коронавируса. По оценкам медиков Национальной службы здравоохранения Великобритании, каждому третьему переболевшему грозит фиброз легких и хроническая усталость. Каждый второй может страдать от нарушений психики — чаще всего это бредовое расстройство. А у каждого десятого пациента диагностировали острое поражение сердца.

Осложнения грозят в первую очередь тем, кто поздно обратился за медпомощью, отметил кандидат медицинских наук, директор по медицине благотворительного фонда «День первый» Кирилл Маслиев: «Новый коронавирус — это действительно достаточно коварный и опасный вирус. Но излишне драматизировать тоже не стоит, потому что науке известны и негативные последствия других вирусов, например, группы так называемых цитомегаловирусов, в которые входит вирус Эпштейн-Барра, герпес — они также способны провоцировать развитие ряда заболеваний, начиная от онкологии и заканчивая неврологическими болезнями, Альцгеймером.

Читайте также
Российские врачи оценили выводы о пожизненных последствиях коронавируса

«Одна из теорий, которая говорит о том, что вирусы могут в отдаленном периоде провоцировать развитие нейродегенеративных заболеваний связана с тем, что организм сам пытается защититься от этих вирусных частиц. В частности, белок бета-амилоид обволакивает частицы вируса и оседает в структурах головного мозга, провоцируя развитие различных неврологических заболеваний и синдром Альцгеймера. В группу риска попадают люди, которые поздно обращаются за лечением к врачам. И чем позже они обратились, тем более выражены изменения. Если мы говорим о том же самом фиброзе легких, который вызывает коронавирусная инфекция, чем больше воспалительная реакция в легких, тем больше шансов в дальнейшем это приведет к осложнениям».

Британские медики также предупреждают, что коронавирус может вызывать повреждения мозга, из-за чего впоследствии может развиться болезнь Альцгеймера. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн считает, что пациентов с серьезными осложнениями из-за COVID-19 в России будет немного: «Здесь есть много предположений. Например, о том, что будут психические расстройства, которые будут преследовать человека всю жизнь. Жизнь покажет, как это все будет. Надо сказать, что есть ведь большая разница в течении этого заболевания в Великобритании и у нас. Они имели 15% смертных случаев, у нас — 1,5% летальности.

Возможно, частично наш низкий уровень летальности связан с особенностями подсчета, но в целом совершенно явно, что у нас эпидемия проходила и проходит легче, чем в Великобритании. Скорее всего, у нас все-таки немного другой вариант вируса. Поскольку у нас гораздо ниже летальность, то, вполне возможно, что эти осложнения у нас будут реже и не такими значительными.
Анатолий Альтштейн
вирусолог, доктор медицинских наук

Британские исследователи предупреждают, что от осложнений коронавируса могут страдать даже те, кто переболел в легкой форме. А ученые из Калифорнийского университета рекомендовали после выписки пациентов регулярно наблюдать за их легкими.

 Путин объявил о повышении налогов для россиян
Путин объявил о новых выплатах всем семьям с детьми
Путин принял парад Победы на Красной площади
Европейцы предупредили о последствиях аннексии Западного берега
Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»
Самолет разбился в Пакистане из-за разговора пилотов о COVID-19
В Тасмании сфотографировали озеро, которое появляется внезапно
Определились все полуфиналисты Кубка России по футболу
Жителей Турции напугал гигантский водяной смерч
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Помнишь красавицу Александру? Фото через 40 лет
Новый фильм 2020: от экрана невозможно оторваться
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Россия показала миру свое топовое оружие (фото) Рекордное количество техники в столице
Горячие темы на Авто
Новый анекдот от правительства: Голикова назвала зарплату в 47 тысяч маленькой 274
Путин не исключает возможности вновь баллотироваться в президенты 266
Никогда мир не станет прежним. 144
усе дефки нас бросили(почти)... 141
Кино
Жени, Женечки, Алеши: 45 любимых киногероев в военной форме Бесстрашные разведчики, летчики, танкисты и хрупкие зенитчицы... В честь Великой Победы вспоминаем любимых киногероев — и воплотивших их актеров — из лучших отечественных военных фильмов
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Конкурс рассказов. Открываем багажное отделение 247
Попытка №3. Приключения Фроши в Озерске 200
Переезжать иди нет? 135
Фотоуроки: обсуждение фотографий 93
Леди
Валерия отпраздновала день рождения дочки с экс-женой Пригожина Шене исполнилось 27 лет.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь