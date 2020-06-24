ВОЗ ожидает, что число зараженных CoViD-19 в мире вскоре превысит 10 миллионов

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что порог в десять миллионов зараженных коронавирусной инфекцией мир перешагнет уже на следующей неделе. Об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус в ходе брифинга в Женеве.
В первый месяц этой вспышки в ВОЗ поступили сообщения о менее чем десяти тысячах случаев, а за последний месяц пришли сведения о более чем четырех миллионах.
Так Гебреисус напомнил, что на борьбу с пандемией CoViD-19 необходимо бросать все имеющиеся силы.
Одним из наиболее важных инструментов борьбы с вирусом он назвал кислород для пациентов, заболевание у которых проходит в тяжелой форме. По его словам, при нынешних темпах распространения эпидемии ежедневно требуется около 620 тысяч кубических метров кислорода. При этом компании, которые производят кислородные концентраторы, не справляются со спросом.
Уже сегодня количество столкнувшихся с заболеванием людей превысило 9,1 миллиона по всему миру. При этом в России из них — более 606 тысяч человек. Однако в нашей стране темпы распространения болезни стремительно снижаются и эпидемия заметно идет на спад. Так, например, сегодня число новых случаев CoViD-19 в Москве достигло минимума с 9 апреля, зато количество ежедневно выздоравливающих москвичей давно этот показатель превосходит.