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24 июня, источник: Life.ru

ВОЗ ожидает, что число зараженных CoViD-19 в мире вскоре превысит 10 миллионов

Согласно прогнозу организации, менее чем за неделю будет выявлен почти миллион инфицированных.

Коронавирус COVID-19
24 июняВ Москве за сутки умерли 12 человек с коронавирусом
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:33 MSK, 24.06
Инфицировано606 881+7 176
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
11.0624.06
Скончалось8 513+154
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
11.0624.06
Выздоровело368 822+12 393
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
11.0624.06
Инфицировано9 330 883+161 554
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
11.0624.06
Скончалось479 496+5 254
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
11.0624.06
Выздоровело4 684 213+96 202
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
11.0624.06
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Источник: РИА "Новости"

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что порог в десять миллионов зараженных коронавирусной инфекцией мир перешагнет уже на следующей неделе. Об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус в ходе брифинга в Женеве.

В первый месяц этой вспышки в ВОЗ поступили сообщения о менее чем десяти тысячах случаев, а за последний месяц пришли сведения о более чем четырех миллионах.
Тедрос Аданом Гебреисус
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Так Гебреисус напомнил, что на борьбу с пандемией CoViD-19 необходимо бросать все имеющиеся силы.

Одним из наиболее важных инструментов борьбы с вирусом он назвал кислород для пациентов, заболевание у которых проходит в тяжелой форме. По его словам, при нынешних темпах распространения эпидемии ежедневно требуется около 620 тысяч кубических метров кислорода. При этом компании, которые производят кислородные концентраторы, не справляются со спросом.

Уже сегодня количество столкнувшихся с заболеванием людей превысило 9,1 миллиона по всему миру. При этом в России из них — более 606 тысяч человек. Однако в нашей стране темпы распространения болезни стремительно снижаются и эпидемия заметно идет на спад. Так, например, сегодня число новых случаев CoViD-19 в Москве достигло минимума с 9 апреля, зато количество ежедневно выздоравливающих москвичей давно этот показатель превосходит.

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