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Audi разорвала контракт с Собчак из-за подозрений в расизме
Компания Audi разорвал контракт с Ксенией Собчак
Audi возмутили некоторые публикации в
Собчак 2 июня через Instagram высказалась против расизма и жестокости полиции, но возмутилась, что убийство темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе «заканчивается разграблением магазина» и «уничтожением чужой частной собственности» под лозунгом «Eat the rich» («Ешь богатых»). При этом Собчак сопроводила публикацию фотографией с темнокожим мужчиной.
Позже Собчак возмутилась удалением из библиотеки HBO фильма «Унесенные ветром» за расизм. Телеведущая призналась, что это ее любимый фильм, и назвала происходящее «маразмом».
6 июня телеведущая выложила видео с подписью «Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком». На фоне черного экрана звучала песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики».
Позже выяснилось, что публикация видео была заданием в
В ноябре 2019 года Forbes назвал Собчак самым успешным