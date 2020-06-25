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00:59 (мск), источник: Секрет Фирмы

Audi разорвала контракт с Собчак из-за подозрений в расизме

Компания Audi разорвал контракт с Ксенией Собчак из-за подозрений в расизме. Телеведущая была рекламным лицом бренда последние восемь лет.

Источник: РИА "Новости"

Audi возмутили некоторые публикации в Instagram-аккаунте Собчак. «Известные нам инциденты являются неприемлемыми», — сказал представитель компании Вернер Нойхольд.

Собчак 2 июня через Instagram высказалась против расизма и жестокости полиции, но возмутилась, что убийство темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе «заканчивается разграблением магазина» и «уничтожением чужой частной собственности» под лозунгом «Eat the rich» («Ешь богатых»). При этом Собчак сопроводила публикацию фотографией с темнокожим мужчиной.

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Позже Собчак возмутилась удалением из библиотеки HBO фильма «Унесенные ветром» за расизм. Телеведущая призналась, что это ее любимый фильм, и назвала происходящее «маразмом».

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6 июня телеведущая выложила видео с подписью «Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком». На фоне черного экрана звучала песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики».

Позже выяснилось, что публикация видео была заданием в YouTube-шоу Comment Out, где звезды выполняют наказания или пишут провокационные комментарии.

В ноябре 2019 года Forbes назвал Собчак самым успешным Instagram-блогером России. Кроме Audi, она рекламирует бренды Dior и Bosco, а также водку Beluga. На тот момент заработок Собчак в Instagram оценивался в $1,6 млн — в два раза больше, чем у ближайшей преследовательницы, телеведущей Регины Тодоренко.

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