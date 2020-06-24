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24 июня, источник: Коммерсантъ

В Москве за сутки умерли 12 человек с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 12 человек с пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:34 MSK, 25.06
Инфицировано606 881+7 176
11.06
8779
12.06
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Скончалось8 513+154
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Выздоровело368 822+12 393
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Инфицировано9 343 448+164 675
11.06
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Скончалось479 818+5 305
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24.06
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Источник: Агентство «Москва»

Меньше смертей было зафиксировано только 16 апреля, тогда умерли 7 человек. Накануне прирост составил 14 смертей. Общее число умерших достигло 3669.

В России за последние сутки умерли 154 человека с коронавирусом. Накануне прирост составил 153 смерти. Всего по стране умерли 8,5 тыс. пациентов с COVID-19.

В Москве зарегистрировано 216 тыс. заражений из 606 тыс. по России. В столице выздоровели более 140 тыс. пациентов.

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