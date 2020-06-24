24 июня, источник: Коммерсантъ
В Москве за сутки умерли 12 человек с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 12 человек с пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице.
Меньше смертей было зафиксировано только 16 апреля, тогда умерли 7 человек. Накануне прирост составил 14 смертей. Общее число умерших достигло 3669.
В России за последние сутки умерли 154 человека с коронавирусом. Накануне прирост составил 153 смерти. Всего по стране умерли 8,5 тыс. пациентов с COVID-19.
В Москве зарегистрировано 216 тыс. заражений из 606 тыс. по России. В столице выздоровели более 140 тыс. пациентов.