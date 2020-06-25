Пора переживать: пандемия пошатнула душевное здоровье зрелых людей

Пандемия коронавируса — угроза не только физическому, но и психологическому здоровью населения. Российские ученые решили выявить возрастные группы, наиболее подверженные
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Участникам предложили заполнить семь опросников и специально разработанную анкету социальной активности. Исследование проводилось в апреле — когда пандемия коронавируса «набирала обороты».
Для анализа участники были разделены на возрастные группы с примерно равным количеством человек: 18−24 года, 25−34 года, 35−44 года, 45−54 года, 55 лет и старше. После опроса авторы работы сравнили показатели тревожности и депрессии у респондентов.
Такое состояние называют личностной тревожностью. Много среди молодежи и тех, кто с повышенным беспокойством реагировал на конкретные случаи — 72,6%. Что касается показателей депрессии, пятая часть демонстрировала их в легкой форме (когда симптомы не сильно выражены), а половина оказалась склонна к умеренной или даже тяжелой форме расстройства.
В возрастной группе 25−34 года ситуация более благоприятная — только половина показала высокий уровень ситуативной тревожности и 70,6% — личностной. Выраженность депрессий следующая: у 23,8% — в слабой форме, 31,5% демонстрирует тенденции от умеренной до тяжелой.
Следующая возрастная группа — 35−44 года — похожа на предыдущую, с отличиями в несколько процентных пунктов.
Однако в группе 45−54 года ученые снова отметили склонность к психологическим переживаниям. Возросло число респондентов с высоким уровнем ситуативной и личностной тревожности: 62,5% и 80% соответственно. Впрочем, среди зрелых людей меньше процент тех, кто, возможно, страдает тяжелой и выраженной депрессией: 2,5% и 10% соответственно. Но увеличивается показатель слабых депрессий и умеренных форм — 37,5% и 17,5%. Лишь треть респондентов не демонстрируют депрессивных симптомов.
Таким образом, наиболее уязвимы в психологическом плане — возрастные группы 18−24 года и 45−54 года. Причем среди молодежи преобладают компоненты тревоги, никак не связанные со страхом заразиться. Поэтому их расстройства, скорее всего, представляют собой реакцию на общую ситуацию социальной неопределенности при отсутствии опыта переживания подобных кризисов. Возможно, это связано с тем, что представители поколения не сталкивались в сознательном возрасте с крупными кризисами в масштабе страны или всего мира.
В возрастной группе 45−54 года тревога более объективно обоснованна. Здесь высокий страх заразиться COVID-19 соседствует с большой вероятностью подхватить заболевание, что уже является неблагоприятным фактором с точки зрения формирования
И в период пандемии они также выступают как экономически активная возрастная группа. Поэтому в большей степени способны оценивать вероятность негативных последствий пандемии. Респонденты из этой группы ощущают неопределенную угрозу, собственную бесполезность, невозможность повлиять на ситуацию, сказано в исследовании.
Средние возрастные группы отличаются наиболее стабильными показателями эмоционального состояния. Результат можно объяснить тем, что они больше включены в социальную активность, это позволяет им проще подстроиться под сложившуюся ситуацию и найти выход из затруднительного положения.
Люди в возрасте 55+ обладают относительно высоким адаптационным потенциалом, возможно, отчасти в силу богатого социального опыта, и большим, чем в остальных группах, количеством социальных гарантий. Поэтому также склонны соблюдать спокойствие и не паниковать.
Возможность развития инфарктов и инсультов
Дополнительный стресс, связанный с нагнетанием обстановки, отнюдь не содействует здоровью и благополучию в любом возрасте. Среди причин смерти ключевые — ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания (ишемия головного мозга и другие), а вовсе не коронавирус сам по себе.
Опасность обострения
— При эмоциональной лабильности (подвижности, нестабильности) длительный стресс, а к таковому можно отнести вынужденную изоляцию и страх за собственное здоровье и благополучие своих близких, может вызвать или усилить выраженность уже существующих психогенных заболеваний. К таким в первую очередь относятся
Авторы работы планируют провести еще одну серию опросов после снятия всех ограничительных мер, связанных с COVID-19.