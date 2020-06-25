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13:26 (мск), источник: Аргументы и факты

Курорт по отпускной цене. Чем встретят нас Крым, Геленджик и Белокуриха?

Туристический сезон в России должен официально открыться 1 июля.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:33 MSK, 25.06
Инфицировано613 994+7 113
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
12.0625.06
Скончалось8 605+92
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
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19.06
181
20.06
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21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
12.0625.06
Выздоровело375 164+6 342
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
12.0625.06
Инфицировано9 440 535+177 069
12.06
166545
13.06
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14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
12.0625.06
Скончалось482 923+5 339
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
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17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
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22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
12.0625.06
Выздоровело4 754 755+124 364
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
12.0625.06
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Хотя уже запустились санаторно-курорт­ные учреждения в Севастополе, Ставропольском и Красно­дарском краях, ждёт гостей Алтай. Власти долгие годы нас отдыхать на родине. В этом году коронавирус «помог» перенаправить турпотоки. Что ждёт отпускников на отечественных курортах?

Крым заразы не боится?

Источник: РИА "Новости"

После частичного снятия карантинных ограничений Крым готовится к аншлагу.

«Рукастые» — нарасхват

Готовятся все — от санаториев до частного сектора. Каждый в меру своих сил. А силам местных жителей можно только позавидовать. Так, 83-летняя Клавдия Анатольевна в срочном порядке надстраивает второй этаж дома, в котором сдаёт комнаты. Её недвижимость располагается в районе Большой Ялты. Ответственный заказ, пусть и не государственный, Клавдия Анатольевна поручила Александру. Ему 70 лет, профессиональный строитель, известен в округе как «рукастый мужчина». А ещё крымчанка ищет на лето сотрудницу, которая будет убирать «номера». Уже имеющиеся комнаты забронированы её постоянными гостями с континента на весь курортный сезон.

Цены у пенсионерки колеблются от 800 до 1500 руб. в сутки.

Випам угодишь?

Ведётся спешное строительство и на территории фешенебельного отеля категории 5*, принадлежащего крупному российскому банку. Местные жители рассказывают, что там возводятся коттеджи для ВИП-клиентов, которые в этом году из-за карантина и закрытия границ оказались лишены возможности уехать на отдых в Европу или США. В этом секторе цены за сутки начинаются от 10 тыс. руб. Крым в новых реалиях становится местом обетованным для элиты. Многие состоятельные люди пересидели здесь карантин.

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Дома, которые не продавались на полуострове по нескольку лет, в начале весны уходили «со свистом» — ведь недвижимость в Крыму стала пропуском на полуостров. Для остальных этот регион был закрыт до 15 июня. Житель Москвы Антон, прилетевший в Крым 5 июня по приглашению друга, загремел в обсерватор: «Я не разобрался в условиях въезда. Так что прямо из аэропорта меня и других «нарушителей» отвезли в профилакторий «Мечта».

Тех, у кого были признаки простудного заболевания, поселили в одноместные номера, остальных — по три человека в комнате. «Гулять» выходили на балкон. Еду три раза в день приносил сотрудник в «скафандре». На вопрос, не пробовал ли Антон «договориться», мужчина ответил, что было «без вариантов». Карантин на полуострове действительно соблюдался строго. Каждый день курортные места, даже отдалённые, патрулировала полиция.

До 15 июня владельцы крымских отелей шарахались от приезжих из других регионов как чёрт от ладана. Полуостров быстро облетела информация, что проверяющие органы отправили в несколько отелей «подсадных уток». Те гостиницы, которые приняли этих постояльцев, были оштрафованы на сотни тысяч рублей. Для небольших отелей это сродни разорению.

Cколько стоит отдых в санатории

Санаторий
Регион
Срок
Условия, стоимость
«Белокуриха»
Алтай
12 дней
Базовое лечение и 4-разовое питание в 2-местном номере «Стандарт 3 звезды» – 54 000, одноместный стандарт – 73 200 руб.
«Горный»
Крым (ЮБК, Ливадия)
12 дней
Базовое лечение и 3-разовое питание в 2-местном номере стандарт – 45 000 руб., одноместный стандарт – 51 000 руб.
«Янтарь» *
Светлогорск, Калининградская обл.
12 дней
Базовое лечение и 3-разовое питание в 2-местном номере стандарт – 64 000 руб., одноместный стандарт – 72 000 руб.
«Марциальные воды» **
Карелия
12 дней

Базовое лечение и 3-разовое питание в 2-местном номере стандарт – 54 000 руб., одноместный эконом – 45 600 руб.

* Принимает гостей после 1 июля
** Принимает гостей после 15 июля

Барабулька не «кусается»

Сейчас же к приезжим крымчане в массе своей относятся спокойно. Паники, что гости привезут заразу, нет. Сразу после открытия Крыма билеты из Москвы в направлении Симферополя стали лидерами продаж. Из Симферополя большинство приезжих отправляются на курорты ЮБК (Южный берег Крыма). Дорога на такси из Симферополя до Ялты обойдётся в 2500 руб., до Фороса — 3000 руб., до Севастополя — 2500 руб. Это у официальных перевозчиков. Бомбилы назовут цены выше. Однако из Симферополя до курортов ЮБК прекрасно можно добраться общественным транспортом.

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Междугородние автобусы начинают ходить из ­аэропорта с 5 часов утра, и так каждый час до позднего вечера. На автобусе дорога обойдётся в 4−5 раз дешевле, чем на такси.

Что до цен на фрукты и овощи в Крыму, то они почти дотягивают до московских. Курортная специфика! Местная клубника, которая уже отходит, поднялась в цене до 250−300 руб. за кг. Сладкая крупная черешня — в районе 250 руб. за кг. Свежий картофель — 50 руб. Крупные помидоры — 120 руб., огурцы — 50 руб., зелень — по 20−25 руб. за пучок. Зато на рыбных базарах в июне — начале июля ещё можно купить барабульку. Рыба эта легендарная. Не зря её ещё называют султанкой. Были времена, когда черноморскую барабульку разрешалось подавать только на стол турецкому султану. Сегодня в Крыму крупную барабульку на рыбном базаре продают по 500 руб. за кг. Эта рыба любит прохладное море, и, когда вода прогревается выше +20°C, свежевыловленную барабульку в Крыму уже не раздобыть. В ресторанах готовят замороженную.

До недавнего времени крымчан сильно беспокоила засуха. Отсутствие дождей привело к обмелению водохранилищ. Готовились пускать воду в дома по часам. Но в начале июня спасительные дожди прошли. Ситуация выправилась. И отдыхающие с дефицитом воды не столкнутся.

Пляжи потихоньку начинают оживать. Правда, владельцы пляжных кафе в частном разговоре сетовали, что ещё не в курсе всех новых правил. Однако местные жители, у которых основная часть дохода связана с туристическим сезоном, всё равно с облегчением выдохнули:

Коронавирус, конечно, плохо, но, если бы сезон не открыли, было бы ещё хуже. Теперь главное, чтобы отдыхающие вели себя ответственно, тогда ничего плохого не случится. Наоборот, гости смогут укрепить тут свой иммунитет и вирусу будет сложнее с ними справиться.

Поехать подышать

Источник: РИА "Новости"

Большинство российских санаториев уже с начала июня готово принимать отдыхающих. И — поднимать цены…

В ванную — по одному

В Алтайском крае основной точкой притяжения отдыхающих остаётся город-курорт федерального значения Белокуриха, где находится 16 санаториев, в том числе сеть «Курорт Белокуриха» (ведущее среди санаториев Сибири).

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Однако пока гостей немного, в основном это жители соседних сибирских регионов.

Правила для всех — и мест­ных, и приезжих — общие. Вместе в одном номере поселят только супругов (гражданским придётся написать расписку) и родителей с детьми. Но братьям/сёстрам и лучшим друзьям на размещении сэкономить не удастся: строго по одному в номере. Запас масок тоже придётся взять с собой либо покупать на месте — раздавать их бесплатно в санаториях не будут.

Массовые процедуры в «Алтайской Щвейцарии» — лечебные души, групповые занятия в тренажёрном зале и зале ЛФК, все виды лечения изменённой воздушной средой (аэрозольтерапия, спелеотерапия, гипо­кситерапия и т. п.) — отменены до лучших времён. Не работают бассейны, бани, сауны. А вот знаменитые радоновые ванны — это пожалуйста, как и другие индивидуальные процедуры.

В санаториях «Курорта Белокуриха» сохранена система «шведский стол», только гостей у линии раздачи холодных закусок и горячих блюд теперь обслуживают повара. Чтобы избежать скопления людей, время завтрака, обеда и ужина для каждого гостя расписали индивидуально. Из развлечений пока доступны только те, что проходят на открытом воздухе, или же индивидуальные. Зато прогуливаться по всей курортной зоне и вообще по городу отдыхающие смогут без ограничений.

И ещё один минус: по мнению главы Алтайской региональной ассоциации туризма Александры Томашевич, турбизнес Алтай­ского края в ближайшее время поднимет стоимость своих услуг на 10−15%. Сохранится и курорт­ный сбор — 50 руб. с человека в сутки.

Гулять разрешается!

Источник: РИА "Новости"

В санатории Кавминвод спрос на путёвки есть, но многих тормозит необходимость получения справок и санаторно-курортных карт. «Цены пока прежние, в некоторых санаториях они уже подросли на 5%, но к концу года, скорее всего, рост составит 10%, так как здравницы несут дополнительные затраты на обеспечение усиленной санитарной защиты в условиях пандемии», — говорит гендиректор холдинга профсоюзных здравниц Николай Мурашко.

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Здравницы Кисловод­ска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска подготовили для отдыхающих новые лечебные программы. «Мы учли, что люди долгое время сидели в замкнутом пространстве, мало двигались, много нервничали. Новые программы будут полезны как для профилактики заболеваний бронхо­лёгочной системы, так и для восстановления организма после перенесённой инфекции», — говорит директор — главный врач санатория «Москва» в Кисловодске Герман Шаклеин. Программы реабилитации в санаторно-курортных условиях для переболевших COVID-19 появились и в Железноводске.

«В разработке методики, которую предлагает санаторий “Беш­тау”, приняли участие врачи из клиники в Коммунарке. В её основе — лечение минеральной водой, прогулки по терренкурам и дыхательные процедуры», — рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев.

Тем, кто приедет на Кавминводы, не придётся сидеть в стенах санаториев. Можно будет гулять по паркам и терренкурам, принимать солнечные и термальные ванны под открытым небом. Отдыхающие смогут также отправиться на экскурсии в горы.

Чем встретит «краснодарский рай»

Источник: РИА "Новости"

Карантин на территории Краснодарского края отменили 21 июня. «Мы возвращаемся к обычному образу жизни, но поэтапно», — заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев. Выступление губернатора стало долгожданным сигналом для туристической отрасли.

Выжили сильнейшие

Въезд в регион будет свободным, но на вокзалах, в ­аэропортах и КПП на дорогах въезжающим будет измеряться температура. Делается это бесконтактным прибором. Занимает процедура считаные секунды, так что долго ожидать своей очереди не придётся. А вот тем, кто приедет на Кубань из-за границы, придётся 14 дней провести в обсервации.

О том, где они будут жить, отпускникам следует позаботиться заранее. Несмотря на то что разрешение на открытие гостиниц вместимостью до 50 человек было дано ещё 12 июня, многие заведения не открылись, и их владельцы не уверены, что начнут работать в обозримом будущем.

Если выполнять все предписания — бизнес рухнет, а не выполнять их нельзя.
Михаил Иванович
владелец небольшой приморской гостиницы

Если надеетесь по приезде снять жильё у частников, опять-таки побеспокойтесь о том, чтобы заранее выяснить условия проживания. Например, в Геленджике есть проблемы с водоснабжением: днём подача воды часто приостанавливается. Но если учесть, что с 21 июня разрешение на открытие получили все крупные гостиницы, особых проблем с крышей над головой возникнуть не должно.

На пляжах будет тесно

Одна из причин, побуждающих курортников приезжать на отдых в Краснодарский край, — обилие местных ягод и фруктов.

Видео
Открытие туристического сезона в России. Главное

По сравнению с прошлым годом цены подросли, и причина не только в пандемии, но и в капризах погоды. «В этом году было всё: и ливни, и жара, и заморозки, и сильный ветер. В городе во дворе абрикосы нормально отцвели, а на дачном участке место открытое — сильный ветер всё пооббивал. Малина из-за дождей полегла. Но это у меня. А где-то, наоборот, может быть превосходный урожай», — рассказывает житель края Валерий, имеющий большое подсобное хозяйство.

Выводить средние цены — занятие неблагодарное. Но реальность примерно такова: в Краснодаре клубника стоит в среднем 200 руб. (в прошлом году продавали и за 150, впрочем, эта ягода уже отходит). Черешня продаётся по 250−300 руб. Абрикосы и персики привозные, свои ещё спеют.

В Сочи клубника и черешня идут по 230−250 руб., в прошлом году цены были в пределах ­150−180 руб. Абрикосы турецкие — 180 руб. за килограмм.

В Геленджике клубника была от 160 руб. Черешня — ­220−240 руб., малина только появилась, пока стоит 600 руб. Много вишни, средняя цена 250 руб.

В крае уже открыты кафе, имеющие летние веранды, кроме того, многие сетевые заведения общепита работают навынос и имеют службу доставки, так что с голоду отдыхающие точно не умрут.

Что до пляжей… Если вы надеялись позагорать в одиночестве, увы, этим мечтам не суждено сбыться. По словам жительницы Геленджика Светланы, на пляжах многолюдно. «Я сама не загораю, но видела, что людей там много. Однако в городе немало красивых мест, где можно отдохнуть. Например, у нас замечательная набережная. По ней очень приятно гулять, дышать морским воздухом».

Любителям шопинга тоже будет чем заняться во время отдыха. 21 июня в Краснодарском крае открылись торговые центры, но зоны развлечения и питания пока останутся закрытыми.

Как бы ни хотелось расслабиться на отдыхе, всё же не стоит забывать, что коронавирус ещё не побеждён и в крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Выходить из него Кубань будет поэтапно и с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

В частности, сохраняются масочный режим в местах массового скопления граждан и запрет на массовые мероприятия.

К «серым» лучше не селиться

Источник: РИА "Новости"

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, в июле до 70% наших регионов станут принимать туристов.

Куда податься?

— Концентрация туристов только на Черноморском побережье сейчас потенциально может быть опасной. Ростуризм решил распределить потоки внутри страны. Собираются запускать специальные чартерные программы, они позволят удешевить поездки и открыть новые возможности тех регионов, которые воспринимались как очень дорогие или экзотические. В первую очередь это Алтай, Хакасия и Бурятия. Прорывом сезона станет Калининград, где туроператор поставил цену на неделю от 10 до 17 тыс. руб. на человека, включая перелёт. Это беспрецедентно дёшево, — говорит исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Что будет с ценами?

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— Владельцы апартаментов, квартир и жилых домов, большинство из которых работают вне правового поля, часто завышают стоимость. Сейчас таких спекуляций много в Крыму. Если же взять отрасль в целом, то повышения местами больше чем на 5−10% не прогнозируется. Сегодня все борются за туриста и станут снижать или удерживать цены. Некоторые владельцы отелей и гостиниц планируют даже демпинговать, потому что бороться с «серым» рынком сложно, а выжить нужно. Влияют на ценообразование и затраты на закупку СИЗ, парогенераторов и дезинфицирующих средств, — считает исполнительный директор Общенационального союза организаций индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

— Цены в Краснодарском и Ставропольском краях остались на уровне прошлого года и составляют от 2,5 до 4 тыс. руб. в сутки в комфортном средстве размещения с питанием. Средняя стоимость комфортного отдыха вдоль берегов рек и озёр, за исключением Подмосковья и Черноморских курортов, составляет от 1,5 до 2,5 тыс. руб. Есть турбазы и санатории, где цена начинается от 1000 руб. за размещение на человека, — говорит Майя Ломидзе.

Какие справки придётся брать с собой?

— Санаторно-курортные учреждения могут принимать туристов только при наличии трёх документов: курсовки (курорт­ной карты) с выпиской из истории болезни и направлением врача, справки об отсутствии коронавируса, которую можно получить за 2 дня до выезда к месту отдыха, и справки о сан­эпидокружении. Последняя нужна во всех санаториях независимо от региона — это рекомендация Роспотребнадзора. Для гостиниц и отелей таких требований нет, — объясняет Майя Ломидзе.

Но, по словам Алексея Волкова, «отели и гостиницы, чтобы перестраховаться, тоже будут брать документы об отсут­ствии заболевания и справки»:

В некоторых субъектах РФ, как в Севастополе и Республике Крым, дополнительно на въезде в регион и на транспортных узлах производится тестирование на коронавирус, а жители других субъектов РФ заполняют анкеты. Для въезда в Севастополь, Кавказ и Вологодскую обл. нужен QR-код. Для его получения нужно на официальном сайте местной администрации загрузить результаты анализов, сделанных дома перед выездом. Справки об эпидокружении берутся в поликлинике по месту жительства, а сдать анализы об отсутствии COVID-19 можно в местном медучреждении и по прибытии в регион.

Безопасно ли в условиях пандемии связываться с частным сектором?

— В нынешней крайне непростой ситуации «серый» сегмент отрасли оказался в безусловном выигрыше. На него требования Роспотребнадзора не распространяются. При этом увеличилось количество желаю­щих не оформлять справки и по-тихому поехать подешевле в частный сектор. Выявить таких арендодателей крайне трудно. А как контролировать то, чего не знаешь, я не представляю, — рассказывает Майя Ломидзе. — Но арендовать у частников жильё небезопасно. Вопросы по антисанитарии к частному сектору возникали ещё до введения жёст­ких требований.

Что будет, если уже отдыхаешь, а в санатории нашли ковидного больного?

— Сначала Роспотребнадзор в случае выявления на объекте заболевшего COVID-19 предлагал превращать отель или санаторий в обсерватор и приостанавливать деятельность. Но после обращений турсообществ и Ростуризма решили, что закрывать гостей и всё учреждение на карантин не станут. Субъект хозяйствования должен будет заявить в Роспотребнадзор или скорую помощь о том, что у них находится человек с повышенной температурой. Гостя с подозрением на вирус и тех людей, с которыми он общался, расселят по отдельным номерам для проведения анализа и определения статуса по COVID-19. Если состояние лёгкое, оставят в условном боксе на самоизоляции, если тяжёлое — заберут в больницу. Но содержание в обсерваторе и лабораторные исследования гость оплатит сам. В случае подтверждения коронавируса в номере проживания туриста и местах общего пользования проведут тщательную дезинфекцию. Остальных посетителей беспокоить не будут, они продолжат отдыхать, — поясняет Алексей Волков.

А что с детскими лагерями?

Источник: РИА "Новости"

С июля в регионах начинают открываться детские лагеря.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, доставлять детей из аэропортов и с вокзалов на смену нужно по специальным «зелёным коридорам», ежедневно измерять температуру, вполовину снизить наполняемость групп и отрядов.

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Как изменится детский отдых, рассказал директор одного из лучших в стране лагерей, получившего знак качества «Лучшее — детям», руководитель Пермского регионального отделения общественной организации «Содействие детскому отдыху» Валерий Долгих: «Для нас выполнить новые рекомендации не так сложно. Раньше во время медицинского часа ребята приходили в медпункт, где их осматривал медик, они получали кислородный коктейль и витамины, кого-то направляли на физпроцедуры. Теперь добавится специфика, связанная с COVID-19. Традиционный родительский день отменён. Зато будет ежедневный родительский час для общения с родителями по телефону. Вожатым придётся проводить свои выходные дни на территории лагеря. Число ребят в отрядах станет вполовину меньше: вместо 32 человек — 16. Видимо, не разрешат походы с ночёвкой или велокроссы — все мероприятия за территорией лагеря могут отмениться». Правда, это требование многие руководители лагерей считают излишними. Чем может навредить здоровым детям прогулка по лесу или поход?

Большинство детских загородных лагерей не попали в число отраслей, наиболее по­страдавших от пандемии коронавируса, и не получат господдержки. Хотя многим пришлось возвращать родителям средства за купленные ещё в конце зимы путёвки. Так что это лето переживут не все из имеющихся в стране 40 тыс. лагерей.

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