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02:07 (мск), источник: ТАСС

NYT: суточная заболеваемость COVID-19 в США превысила апрельские показатели

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/ — Более 35 тыс. случаев заражения новым коронавирусом было зафиксировано во вторник на территории США. Как сообщает в среду газета The New York Times, это самый высокий показатель с апреля.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:33 MSK, 25.06
Инфицировано606 881+7 176
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
11.0624.06
Скончалось8 513+154
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
11.0624.06
Выздоровело368 822+12 393
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
11.0624.06
Инфицировано9 391 433+206 457
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
11.0624.06
Скончалось481 036+6 427
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
11.0624.06
Выздоровело4 701 298+97 168
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
11.0624.06
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Источник: AP 2020

По ее информации, суточное число новых случаев заражения продолжает расти в 20 штатах. Наиболее тяжелая ситуация складывается во Флориде (5 508 новых случаев), Техасе (более 5 тыс.) и Аризоне (3,6 тыс.). В этих трех штатах наблюдается рекордная суточная заболеваемость COVID-19 с начала пандемии. Возобновился рост числа новых случаев и в штате Вашингтон, который в начале марта был одним из первых, где массово начала распространяться инфекция.

В общем по стране за вторник насчитывалось более 35 тыс. новых случаев инфицирования. Это самый высокий суточный показатель за период с апреля и третий — за все время пандемии.
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Во вторник вице-президент США Майкл Пенс, возглавляющий рабочую группу, созданную Белым домом в целях борьбы с коронавирусом, назвал преувеличенными опасения по поводу второй волны распространения коронавируса в стране. По его словам, среднее суточное число подтвержденных случаев заражения снизилось в США до 20 тыс., при том, что в апреле их было около 30 тыс. в сутки, а в мае — около 25 тыс.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 121 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,2 млн человек, свыше 475 тыс. умерли.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:33 MSK, 25.06
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