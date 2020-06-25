NYT: суточная заболеваемость COVID-19 в США превысила апрельские показатели

02:07 (мск), источник: ТАСС
По ее информации, суточное число новых случаев заражения продолжает расти в 20 штатах. Наиболее тяжелая ситуация складывается во Флориде (5 508 новых случаев), Техасе (более 5 тыс.) и Аризоне (3,6 тыс.). В этих трех штатах наблюдается рекордная суточная заболеваемость COVID-19 с начала пандемии. Возобновился рост числа новых случаев и в штате Вашингтон, который в начале марта был одним из первых, где массово начала распространяться инфекция.
Во вторник
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 121 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,2 млн человек, свыше 475 тыс. умерли.