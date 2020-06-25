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02:48 (мск), источник: Известия

Писатель Джордж Мартин выразил надежду на завершение «Ветров зимы» в 2021 году

Писатель Джордж Мартин надеется, что очередной том эпопеи «Песнь льда и пламени», по которой снят сериал «Игра престолов», будет закончен в 2021 году — одновременно с окончанием пандемии коронавирусной инфекции. Об этом он заявил во вторник, 23 июня, в своем блоге.

Источник: Reuters

По словам автора, в период социального дистанцирования он проводит время в доме в горах. Мартин отметил, что в его работе над книгой наблюдается «устойчивый прогресс».

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Он также рассказал, что сначала расстроился из-за того, что в результате COVID-19 был сорван его визит в Новую Зеландию на съезд писателей-фантастов, но сейчас он даже рад, так как может сосредоточиться на работе.

«Я всегда могу посетить Новую Зеландию в следующем году, когда, как я надеюсь, будут покончено как с “Ветрами зимы”, так и COVID-19», — говорится в сообщении Мартина.

В прошлом году Мартин пообещал закончить роман «Ветры зимы», который должен стать предпоследним из цикла «Песнь льда и пламени», до июля 2020 года. С момента выхода последней книги «Танец с драконами» прошло восемь лет.

В октябре 2019 года телеканал НВО сообщил о планах снять сериал, который станет приквелом к «Игре престолов». Новый многосерийный фильм расскажет историю династии дома Таргариенов.

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