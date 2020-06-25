Писатель Джордж Мартин выразил надежду на завершение «Ветров зимы» в 2021 году

По словам автора, в период социального дистанцирования он проводит время в доме в горах. Мартин отметил, что в его работе над книгой наблюдается «устойчивый прогресс».
Он также рассказал, что сначала расстроился из-за того, что в результате COVID-19 был сорван его визит в Новую Зеландию на съезд писателей-фантастов, но сейчас он даже рад, так как может сосредоточиться на работе.
«Я всегда могу посетить Новую Зеландию в следующем году, когда, как я надеюсь, будут покончено как с “Ветрами зимы”, так и COVID-19», — говорится в сообщении Мартина.
В прошлом году Мартин пообещал закончить роман «Ветры зимы», который должен стать предпоследним из цикла «Песнь льда и пламени», до июля 2020 года. С момента выхода последней книги «Танец с драконами» прошло восемь лет.
В октябре 2019 года телеканал НВО сообщил о планах снять сериал, который станет приквелом к «Игре престолов». Новый многосерийный фильм расскажет историю династии дома Таргариенов.