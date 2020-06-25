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08:58 (мск), источник: Lenta.Ru

ФБР признало свою неспособность определить происхождение коронавируса

Федеральное бюро расследований (ФБР) США признало, что не обладает достаточным объемом информации, чтобы делать какие-либо выводы о происхождении коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора бюро Кристофера Рея.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:33 MSK, 25.06
Инфицировано606 881+7 176
11.06
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Скончалось8 513+154
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Выздоровело368 822+12 393
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Инфицировано9 430 384+166 918
11.06
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Скончалось482 752+5 168
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17.06
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19.06
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23.06
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Источник: AP 2020

По его словам, хотя ФБР активно участвует в установлении первоисточника вируса, пока недостаточно данных для того, чтобы понять, как вирус возник в Ухане. Рей в связи с тем, что пандемия началась в Китае, заявил, что ни одна другая страна не представляет большей угрозы для американских ценностей, экономической безопасности и демократических взглядов, чем КНР.

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Он подчеркнул, что сейчас бюро ведет более двух тысяч расследований, так или иначе связанных с китайскими властями, и их число постоянно растет.

Ранее президент США Дональд Трамп использовал новый термин для описания пандемии коронавируса и снова обидел Китай. На предвыборной встрече со своими последователями в городе Талса (штат Оклахома) глава Белого дома сравнил коронавирус нового типа с кунг-фу (kung fu), придумав ему созвучное название — kung flu (flu — англ. «грипп»), тем самым сделав отсылку к китайскому боевому искусству.

Пекин не раз подвергался резкой критике в Вашингтоне. В марте Трамп обвинил Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По его словам, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше.

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