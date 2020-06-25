12:50 (мск), источник: Forbes
Forbes назвал самых успешных звезд России до 40 лет
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 40 самых успешных звезд до 40 лет. По сравнению с прошлым годом список покинули 11 человек и только один — по возрасту.
Рейтинг самых успешных российских звезд до 40 лет, как и в прошлом году, возглавил боец Хабиб Нурмагомедов. Его доход за год оценен в $16,5 млн. Второе место в рейтинге сохранила телеведущая Ольга Бузова, заработавшая за год $2,7 млн и ставшая самой популярной знаменитостью в России. Певец Егор Крид, заработавший $6,9 млн, вытеснил из первой тройки Александра Овечкина. Хоккеист теперь — четвертый, его доход за год оценен в $15,1 млн.
При составлении рейтинга российских звезд Forbes учитывает два фактора.
Несколько прошлогодних участников рейтинга звезд заработали больше $1 млн, но в этот раз не добрали баллов по популярности. Это фигуристка Евгения Медведева, футболист Игорь Акинфеев и хоккеист Никита Кучеров. В общей сложности рейтинг за год покинули 11 из 40 человек и только один из них по возрасту — это ведущий Comedy Club Павел Воля. Рэперы Oxxxymiron, Face и Feduk, певица Монеточка, блогеры Саша Спилберг, Kate Clapp и Макс +100500 в этом году не прошли порог отсечения по доходам.