11:53 (мск), источник: РИА Новости
Раскрыта загадка темной стороны Луны
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ученые объяснили, почему обратная сторона Луны сильно отличается от видимой с Земли, сообщает портал Eurekalert.
О том, что видимая и темная сторона Луны значительно различаются, стало известно еще в середине ХХ века, когда СССР удалось получить первые снимки обратной стороны спутника. До этого астрономы считали, что темные пятна на видимой стороне Луны — это высохшие моря и океаны. Они предполагали, что такими же следами покрыта и обратная сторона, но в итоге оба предположения оказались неверными.
Выяснилось, что это не моря, а кратеры — возможно, вулканического происхождения. Кроме того, оказалось, что кратеры покрывают лишь небольшую часть невидимой стороны — один процент, тогда как на видимой стороне занимают примерно треть. Объяснить причины неоднородности поверхности Луны ученые долго не могли.
В новом исследовании группа астрономов из Токийского технологического института, университетов Флориды,
Исследователи проанализировали результаты наблюдений, лабораторных экспериментов и компьютерного моделирования и пришли к выводу, что тепло от радиоактивного распада этих элементов позволило расплавить твердые породы,
Причем элементы распределялись по поверхности спутника неравномерно. На видимой стороне, по мнению ученых, породы оказались обогащены радиоактивным ураном, калием и торием, поэтому там и образовалось больше кратеров.