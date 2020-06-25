Танзанийский старатель проснулся миллионером. Он нашел редчайшие кристаллы

«Завтра будет большая вечеринка!» — заявил счастливец корреспонденту Би-би-си в Дар-эс-Саламе Сэмми Авами.
Танзанит — драгоценный камень, добываемый только на руднике Мерелани на севере Танзании и используемый для изготовления украшений.
Это один из самых редких самоцветов на Земле. Местный геолог в разговоре с Би-би-си предположил, что запасы танзанита могут исчерпаться примерно через 20 лет.
Танзанит бывает зеленым, красным, бордовым, но чаще всего — синим. Цена конкретного камня зависит от чистоты и прозрачности.
52-летний Лейзер откопал камни весом 9.2 кг и 5.8 кг на прошлой неделе, а продал властям 24 июня на торговой сессии в Маньяре.
Самый большой кристалл танзанита, найденный когда-либо в Танзании, весил 3,3 кг.
Президент страны Джон Магуфули позвонил счастливчику и поздравил его. «Мы видим, насколько богата Танзания и какую пользу приносят свободные старатели», — заявил президент.
Джон Магуфули пришел к власти в 2015 году, пообещав, в частности, защитить национальные интересы в горнорудной отрасли и увеличить доходы от нее.
Жить по-прежнему
Санинью Лейзер рассказал Би-би-си, что забьет ради праздника корову, потом пожертвует часть денег на постройку школы и торгового центра в родном округе Симанджиро, а в остальном его образ жизни не изменится.
Источник:TANZANIA MINISTRY OF MINERALS
Я сам не получил образования, но хотел бы, чтобы мои сыновья были дипломированными специалистами. Многие земляки слишком бедны, чтобы посылать детей учиться вдали от дома, так что я намерен построить школу по соседству.
Санинью Лейзер
Санинью Лейзер рассказал, что в его округе практически нет преступности, можно без опаски ходить по ночам куда угодно, так что дополнительные меры безопасности в связи со свалившимся на него богатством не потребуются.