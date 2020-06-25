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13:11 (мск), источник: BBC News Русская служба

Танзанийский старатель проснулся миллионером. Он нашел редчайшие кристаллы

Частный старатель Санинью Лейзер получил от министерства горной промышленности Танзании 3,4 млн долларов за два найденных им кристалла танзанита общим весом 15 кг.

Санинью Лейзер намерен на заработанные деньги построить школу | Источник: TANZANIA MINISTRY OF MINERALS
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«Завтра будет большая вечеринка!» — заявил счастливец корреспонденту Би-би-си в Дар-эс-Саламе Сэмми Авами.

Танзанит — драгоценный камень, добываемый только на руднике Мерелани на севере Танзании и используемый для изготовления украшений.

Это один из самых редких самоцветов на Земле. Местный геолог в разговоре с Би-би-си предположил, что запасы танзанита могут исчерпаться примерно через 20 лет.

Танзанит бывает зеленым, красным, бордовым, но чаще всего — синим. Цена конкретного камня зависит от чистоты и прозрачности.

52-летний Лейзер откопал камни весом 9.2 кг и 5.8 кг на прошлой неделе, а продал властям 24 июня на торговой сессии в Маньяре.

Самый большой кристалл танзанита, найденный когда-либо в Танзании, весил 3,3 кг.

Президент страны Джон Магуфули позвонил счастливчику и поздравил его. «Мы видим, насколько богата Танзания и какую пользу приносят свободные старатели», — заявил президент.

Джон Магуфули пришел к власти в 2015 году, пообещав, в частности, защитить национальные интересы в горнорудной отрасли и увеличить доходы от нее.

Жить по-прежнему

Санинью Лейзер рассказал Би-би-си, что забьет ради праздника корову, потом пожертвует часть денег на постройку школы и торгового центра в родном округе Симанджиро, а в остальном его образ жизни не изменится.

Источник: TANZANIA MINISTRY OF MINERALS
Я сам не получил образования, но хотел бы, чтобы мои сыновья были дипломированными специалистами. Многие земляки слишком бедны, чтобы посылать детей учиться вдали от дома, так что я намерен построить школу по соседству.
Санинью Лейзер

Санинью Лейзер рассказал, что в его округе практически нет преступности, можно без опаски ходить по ночам куда угодно, так что дополнительные меры безопасности в связи со свалившимся на него богатством не потребуются.

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Судя по всему, и до этой находки Лейзер не бедствовал: главный источник его дохода — стадо в две тысячи коров.

Танзания — страна преимущественно мусульманская. У Лейзера четыре жены и больше 30 детей.

Он имеет государственную лицензию на старательство и отличается этим от многих соотечественников: в регионе широко распространен нелегальный горный промысел.

В 2017 году президент Магуфули силами военных возвел 24-километровую стену вокруг рудника Мерелани. Уже через год правительство отчиталось о росте государственных доходов от горнорудного сектора.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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