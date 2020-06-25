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14:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Головная боль помогла американке разбогатеть

Несмотря на плохое самочувствие, день оказался для нее очень удачным.

Ольга Ритчи из города Хенрико в американском штате Вирджиния в середине июня внезапно обогатилась на 500 тысяч долларов. А все из-за сильной головной боли.

Как рассказала женщина изданию Times Now, 22 июня она плохо себя чувствовала, но дома не нашла никаких подходящих обезболивающих, а потому была вынуждена отправиться в ближайший магазин за таблетками. Вместе со всем необходимым Ольга приобрела и лотерейный билет.

Дома она стерла защитный слой и не поверила своим глазам. Билет оказался выигрышным. Так, благодаря походу за лекарствами женщина стала богаче на полмиллиона.

Счастливая американка уже получила заветный чек, правда, что делать с деньгами еще точно не решила. Часть выигрыша Ритчи планирует отложить на свою пенсию, а также на ремонт дома.

Екатерина Гура

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