Головная боль помогла американке разбогатеть

Ольга Ритчи из города Хенрико в американском штате Вирджиния в середине июня внезапно обогатилась на 500 тысяч долларов. А все из-за сильной головной боли.
Как рассказала женщина изданию Times Now, 22 июня она плохо себя чувствовала, но дома не нашла никаких подходящих обезболивающих, а потому была вынуждена отправиться в ближайший магазин за таблетками. Вместе со всем необходимым Ольга приобрела и лотерейный билет.
Дома она стерла защитный слой и не поверила своим глазам. Билет оказался выигрышным. Так, благодаря походу за лекарствами женщина стала богаче на полмиллиона.
Счастливая американка уже получила заветный чек, правда, что делать с деньгами еще точно не решила. Часть выигрыша Ритчи планирует отложить на свою пенсию, а также на ремонт дома.