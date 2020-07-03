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День в истории: 3 июляПервое обращение Сталина во время Великой Отечественной войны, избрание Ельцина на второй срок, день рождения Франца Кафки
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00:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 3 июля

Первое обращение Сталина во время Великой Отечественной войны, избрание Ельцина на второй срок, день рождения Франца Кафки и другие памятные даты и события, произошедшие 3 июля в разные годы.

Источник: РИА "Новости"

День ГИБДД

Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников автоинспекции — День Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ или День ГАИ. В этот день в 1936 году постановлением Совета народных комиссаров было утверждено «Положение o Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP». Сам праздник был утвержден приказом Министра внутренних дел России 3 июля 2009 года.

День независимости Республики Беларусь

В 1944 году в этот день Минск — столица Белоруссии — был освобожден от немецко-фашистских захватчиков в ходе операции «Багратион». В 1996 году на республиканском референдуме было принято решение о переносе празднования Дня независимости на 3 июля. Этот праздник был учрежден еще в 1991 году, но до 1996 года День независимости отмечался 27 июля, в день принятия Декларации о суверенитете Беларуси.

Обращение Сталина к советскому народу

Ровно 79 лет назад, в 1941 году, по радио прозвучало обращение Иосифа Сталина к советскому народу. Выступление стало первым после начала Великой Отечественной войны обращением главы Правительства СССР к народу. Оно началось ставшими впоследствии знаменитыми словами: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!» Сталин рассказал тяжёлом положении на фронте, о занятых врагом территориях СССР, бомбардировках городов и отвергал «непобедимость» немецкой армии. Текст обращения был напечатан в вышедшей 3 июля 1941 года газете «Правда», а позже издавался в виде брошюры.

Источник: РИА "Новости"

Избрание Бориса Ельцина на второй срок

3 июля 1996 года Борис Ельцин был избран президентом России на второй срок. Он победил во втором туре выборов, на котором за него проголосовали 53,82% избирателей. Его оппонент, Геннадий Зюганов, набрал 40,31% голосов.

Элтону Джону присвоили степень доктора музыкальных наук

В 2002 году в этот день певец и композитор Элтон Джон стал почетным доктором музыкальных наук Королевской Академии Музыки. На младших курсах в этом учебном заведении музыкант учился в юности. По его собственному признанию, академия во многом помогла ему сделать карьеру в области музыки.

День рождения Франца Кафки

В 1883 году 3 июля родился писатель Франц Кафка, являющийся одной из ключевых фигур литературы XX века. При жизни Кафка был не очень известен, а после смерти стал знаменитым на весь мир, в частности, благодаря романам «Америка», «Процесс» и «Замок», а также рассказу «Превращение». Известно, что перед смертью Франц Кафка завещал своему другу Максу Броду сжечь свои работы, однако приятель ослушался и опубликовал их, благодаря чему мир смог познакомиться с произведениями писателя.

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