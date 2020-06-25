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16:29 (мск), источник: N + 1

Симулятор от NASA показал закат на Венере и Уране

Симулятор показывает, как выглядит закат на Земле, Венере, Марсе, Уране и других небесных телах.

Планетолог из Центра космических полетов Годдарда NASA создал симулятор, который показывает, как могли бы выглядеть закаты на других небесных телах Солнечной системы и за ее пределами. Описание инструмента доступно на сайте аэрокосмического агентства.

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Чтобы объяснить наблюдаемые феномены в космосе, астрономы часто прибегают к созданию моделей. Создавая симуляции спектра или снимков телескопов, они могут создать искусственные данные, которые показывают, как будет выглядеть то или иное явление при исследовании определенными инструментами, а потом сравнить их с реальными наблюдениями. Такой подход не только позволяет сократить время обработки информации, но и помогает не пропустить важный сигнал, отыскать его в архивных данных и правильно интерпретировать.

Джеронимо Виллануева (Geronimo Villanueva) создал симулятор закатов на других планетах и спутниках во время разработки инструмента Planetary Spectrum Generator (PSG) для возможной миссии на Уран. В будущем NASA рассматривает вероятность отправки к ледяному гиганту зонда, который спустится в его атмосферу для изучения ее химического состава. В этом случае компьютерная программа, которая позволяет получать синтетический спектр атмосферы и поверхности планет в широком диапазоне электромагнитных волн (от 50 нанометров до 10 сантиметров), может помочь интерпретировать результаты наблюдений.

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Чтобы проверить точность работы своего инструмента, Виллануева смоделировал, как будет выглядеть небо на разных небесных телах, а потом сравнил некоторые из полученных результатов с реальными данными. Анимация показывает закат для наблюдателя, находящегося на Венере, Земле, Марсе, Уране, крупнейшем спутнике Сатурна Титане и на землеподобной планете TRAPPIST-1e, открытой «Спитцером» в 2017 году. Белая точка представляет местоположение Солнца.

На каждом объекте заход Солнца выглядит по-разному из-за того, что солнечное излучение по-разному рассеивается в атмосфере — этот процесс называется рассеянием Рэлея. Например, на Земле синие лучи рассеиваются молекулами воздуха примерно в 6 раз сильнее красных, и поэтому небо выглядит голубым, а солнце тем краснее, чем оно ближе к горизонту. На Уране солнечный свет взаимодействует с водородом, гелием и метаном, находящимися в его атмосфере, которые поглощают длинноволновую (красную) часть света. В результате закат на ледяном гиганте — это насыщенная лазурь, которая постепенно превращается в королевский синий с бирюзовыми оттенками.

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В прошлом NASA выпустило онлайн симулятор марсохода Curiosity к годовщине его пребывания на Красной планете, а также опубликовало Mars Trek — интерактивную карту поверхности Марса, на которой также можно найти маршруты различных марсоходов.

Кристина Уласович

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