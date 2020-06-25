ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

Число новых случаев заболевания увеличилось в 30 странах за две недели, добавил он.
«На прошлой неделе в Европе впервые за несколько месяцев наблюдалось увеличение числа еженедельных случаев заболевания. За последние две недели в 30 странах увеличилось число новых случаев заболевания», — сказал господин Клюге журналистам (цитата по AFP).
По словам Ханса Клюге, в 11 из этих стран ускоренная передача инфекции привела к очень значительному возрождению болезни, которое, если его не остановить, «снова подтолкнет системы здравоохранения к краю пропасти в Европе».
Напомним, 22 июня в ВОЗ заявили о рекордном числе выявленных случаев COVID-19 в мире — за сутки подтвердилось больше 180 тыс. случаев заражения. На этом фоне возобновились разговоры о вероятности второй волны коронавируса.