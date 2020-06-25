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17:58 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:33 MSK, 25.06
Инфицировано613 994+7 113
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
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19.06
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21.06
7728
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23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
12.0625.06
Скончалось8 605+92
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
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16.06
193
17.06
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18.06
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19.06
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20.06
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21.06
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23.06
153
24.06
154
25.06
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12.0625.06
Выздоровело375 164+6 342
12.06
8220
13.06
5271
14.06
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15.06
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16.06
9767
17.06
10036
18.06
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19.06
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20.06
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23.06
12013
24.06
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25.06
6342
12.0625.06
Инфицировано9 462 646+167 281
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
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16.06
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18.06
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19.06
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20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
12.0625.06
Скончалось483 311+5 022
12.06
5494
13.06
4347
14.06
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Выздоровело4 772 441+111 323
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
12.0625.06
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Источник: AFP 2020

Число новых случаев заболевания увеличилось в 30 странах за две недели, добавил он.

«На прошлой неделе в Европе впервые за несколько месяцев наблюдалось увеличение числа еженедельных случаев заболевания. За последние две недели в 30 странах увеличилось число новых случаев заболевания», — сказал господин Клюге журналистам (цитата по AFP).

По словам Ханса Клюге, в 11 из этих стран ускоренная передача инфекции привела к очень значительному возрождению болезни, которое, если его не остановить, «снова подтолкнет системы здравоохранения к краю пропасти в Европе».

Напомним, 22 июня в ВОЗ заявили о рекордном числе выявленных случаев COVID-19 в мире — за сутки подтвердилось больше 180 тыс. случаев заражения. На этом фоне возобновились разговоры о вероятности второй волны коронавируса.

Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:33 MSK, 25.06
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